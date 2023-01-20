«صباح الأحمد» للموهبة كرّم ميرزا

وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدر الحميضي أن تكريم الطالبة حوراء ميرزا لحصولها على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للاداء التعليمي المتميز ينطلق من حرص المركز على رعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من أبناء دولة الكويت واستثمار إبداعاتهم للوصول بهم إلى العالمية.

وقال الحميضي لـ (كونا) إن المركز حريص على توفير البيئة والمناخ الملائمين للمبدعين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وينميها ويتيح الفرص الملائمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.

وكانت الطالبة ميرزا وهي إحدى طالبات فصول الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع قد فازت بجائزة الطالب المتميز في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم بدورتها الـ25 عن العام الدراسي 2022/2023 التي أقيمت أخيرا، وعلاوة على ذلك تعتبر الطالبة ميرزا أصغر المكرمين من جيل الشباب والطالبة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكرم في يوم الشباب الخليجي من الأمانة العامة بميدالية دول مجلس التعاون الخليجي للتميز 2022.

وهي أيضا أصغر مخترع وكابتن فريق منتخب الكويت الحاصل على المركز الثاني ببطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي في نسخته الأولى ضمن فعاليات قمة طوكيو الدولية للاستثمار 2022 عن ابتكار مستعمرة ذكية على القمر.

وحصلت ميرزا على لقب سفيرة منظمة VCC بمؤتمرات الشباب حول ملتقى تحديات وقضايا الفضاء مع ناسا بحضور قائد محطة الفضاء orge Sotomayor دبي وسفيرة دولة الكويت والوطن العربي بأكاديمية استكشاف الفضاء FASESA مع أبرز وكالات الفضاء العالمية في مؤتمر برامج الفضاء ضمن منهجية STEM ودمجه بالمنظومة التعليمية 2022.

