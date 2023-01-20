«معهد الأبحاث»: 6 براءات اختراع جديدة العام الماضي وإنجاز 20 مشروعاً

وطن النهار

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية تسجيل ستة اختراعات جديدة في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2022 لتصل عدد براءات الاختراع التي حاز عليها المعهد منذ 2010 حتى الآن 50 اختراعا إلى جانب إنجازه 20 مشروعا بحثيا في العام ذاته.

وقال القائم بأعمال مدير عام المعهد الدكتور مانع السديراوي: إن إنجاز الـ 20 مشروعا في العام الماضي كان لصالح مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص بعوائد تنموية مختلفة مشيرا إلى أن الباحثين يواصلون العمل على 193 مشروعا.

وأضاف: إن المعهد قدم خلال العام الماضي عددا من الاستشارات والدراسات والخدمات الفنية والتقنية وأسهم في ثمانية مشاريع ضمن المبادرات الحكومية لخطة التنمية 2021/2022 وأبرم 19 مذكرة تفاهم واتفاقيات جديدة مع جهات محلية وإقليمية ودولية في سياق تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات وجامعات دولية.

وذكر أن باحثي المعهد قدموا خلال العام الماضي 155 ورقة علمية في مؤتمرات تخصصية محليا وعالميا 90 في المئة منها بمجلات علمية فئة (Q1وQ2) ما يسهم في تعزيز حضور نتائج أبحاث المعهد على مستوى دولي. وبين أن المعهد مستمر بتطوير قدراته للحفاظ على تميز باحثيه من خلال نظام البعثات إذ أنهى 14 مبتعثا العام الماضي بعثاتهم وحصل ستة منهم على درجة الدكتوراه و 8 على ماجستير.

ولفت إلى أن المعهد حقق العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من هيئات ومؤسسات علمية محلية وعالمية مرموقة وحصد باحثوه للكويت مواقع في غاية الأهمية إذ حصل 7 منهم على مكانة دولية مرموقة.

وأضاف ان المعهد أسس شركة تجارية لتسويق ابتكاراته بناء على قرار مجلس الوزراء لتحويل مخرجاته وابتكاراته إلى تطبيقات تجارية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت.

وقال السديراوي: إن المعهد سيمضي بثبات نحو مواصلة العمل بتنفيذ خطته الاستراتيجية التاسعة (2020–2025) وهي تأتي منسجمة مع أهداف خطة التنمية في الكويت ورؤيتها لعام 2035 وتواكب القفزات التطويرية الكبيرة التي تشهدها حقول المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في العالم.وأشاد بأداء الفرق البحثية التي عملت في عشرات المشاريع والدراسات عبر أربعة مراكز بحثية متخصصة وهي مركز أبحاث البترول ومركز أبحاث المياه ومركز أبحاث الطاقة والبناء ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية مثنيا كذلك على ما تقدمه قطاعات المعهد المساندة.

