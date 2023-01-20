«الأشغال»: فتح النقل الداخلي

وطن النهار

كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دعيج العازمي عن اعتماد وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز، قرار فتح باب النقل والندب أمام موظفي الوزارة اعتبارا من 22 يناير الجاري حتى 23 فبراير المقبل.

وأضاف العازمي «أنه سبق أن قدم مجلس إدارة النقابة كتابا رسميا للوزيرة بوقماز لفتح باب النقل والندب بين قطاعات وإدارات الوزارة لإتاحة الفرصة أمام موظفي الوزارة للانتقال إلى الإدارات التي يرغبون العمل فيها، خصوصا ان باب النقل والندب مغلق منذ أغسطس 2021». ودعا العازمي الوزيرة بوقماز إلى التفاعل والاستجابة لبقية مطالب النقابة التي سبق تقديمها خلال لقائنا معها وهي: إقرار البصمة المرنة؛ ربط ساعات الأذونات والتأخير؛ إقرار بدل الأعمال الشاقة والخطرة؛ الإبقاء على مكافأة بدل العيار عند الانتقال من مكان عمل إلى آخر بنفس طبيعة العمل؛ إرجاع مكافأة العيار وصرفها للقطاعات التي تستحقها؛ صرف بدل التلوث العاملين في المحطات دون استثناء؛ إلغاء شرط مدة السنة للسماح بالنقل؛ تحديد فترة زمنية من كل سنة للسماح ببيع إجازات الموظفين».

وزف العازمي بشرى لقاطني مناطق صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية بأنه تمت الموافقة على إبقاء باب النقل أمامهم مفتوحا طوال العام.

