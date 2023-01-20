«فنار» يوثِّق أعمال جمعية الرعاية الانسانية

وطن النهار

وقّع مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» عقد إصدار كتاب وثائقي لجهود جمعية الرعاية الإسلامية في 40 عاماً. وقام رئيس مركز فنار د. خالد الشطي بزيارة الجمعية لتوقيع عقد الإصدار، وقال: ان مركز «فنار» يعتبر أول مركز بحثي متخصص في مجال توثيق قطاع العمل الإنساني في الكويت، وحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال وقام بتوثيق تجارب رائدة لعدد من الجمعيات والمبرات الخيرية في الفترة الماضية، نظرا للدور التخصصي الذي يقوم به ورسالته في توثيق الأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية. وأوضح أن جمعية الرعاية الإسلامية هي واحدة من أقدم الجمعيات الخيرية في الكويت، ولها مشاريع وأنشطة خيرية متميزة في عدة مجالات داخل وخارج الكويت، وتمتد مسيرتها إلى 40 عاماً مضت، وهو ما يحتاج إلى توثيق هذه المسيرة الخيرية المتميزة. من جانبها أعربت رئيس الجمعية فداء الوقيان عن ترحيبها بهذه الزيارة لتوقيع عقد الكتاب الذي سيتناول جهود الجمعية المختلفة التي قامت بها كجمعية خيرية نسائية تأسست منذ عام 1982 على أيدي عدد من نساء الكويت، لتحقيق أهداف دينية وثقافية واجتماعية. وقالت: إن الجمعية خلال 40 عاما من العطاء قدمت العديد من المشاريع الخيرية المختلفة وبدأت من مشاريع تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ومساعدة المحتاجين، ثم توسعت في مشاريعها الخيرية المختلفة الإنشائية والصحية والتعليمية وكفالة الأيتام ومشاريع الإغاثة وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وحفر الآبار، سعيا للتميز في تقديم برامج ومشاريع ثقافية وتنموية واجتماعية للفتيات وأفراد الأسرة من خلال شراكات وتعاون مع المؤسسات المجتمعية في قيادة مجتمعاتها. وأعربت في ختام اللقاء عن شكرها لمركز «فنار» لتوثيق العمل الإنساني والقائمين عليه، لجهودهم المبذولة في توثيق هذا القطاع الحيوي، متمنية للجميع مزيدا من النجاحات.