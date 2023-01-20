بوادر توافق حكومي - نيابي لإقرار «الدين العام»

مال وأعمال

قالت مصادر لـ «النهار»، إن هناك توافقاً حكومياً - نيابياً حيال حلحلة القضايا الاقتصادية المتوقفة منذ فترة، وأولها مشروع قانون الدين العام، بالإضافة إلى ملفات أخرى تنتظر توافق السلطتين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا التوافق قد يدفع بإقرار مشروع القانون قبل منتصف العام الحالي، مع السعي الحكومي لتقريب وجهات النظر مع أعضاء المجلس بشأن قيمة المبلغ المطلوب، حيث طالبت الحكومة بدين عام قدره 20 مليار دينار، فيما أشار أعضاء اللجنة المالية إلى حدود 10 مليارات دينار.

وأضافت المصادر أن تقنين المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة من بين الشروط التي وضعها أعضاء اللجنة المالية للموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضحت أن توظيف الأموال التي سيتم الحصول عليها من قبل الحكومة في مشاريع تنموية من بين الشروط الضرورية لإقرار القانون، مع تقديم خطة واضحة وجدول زمني لإنجاز المشاريع التنموية المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

واستدركت المصادر أن التوجه الحكومي نحو إقرار الدين العام يستهدف بالأساس توفير السيولة الكافية لتنفيذ المشاريع التنموية الطموحة التي تتجه الحكومة لطرحها خلال الفترة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام.

ولفتت أن تراجعات أسعار النفط وتذبذبها من فترة لأخرى تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم استمرارية الاعتماد على أسعار النفط في تمويل المشاريع التنموية واحتياجات الحكومة الطارئة من السيولة.

