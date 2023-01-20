«الصناعة» تنذر «أجيليتي» بعدم تجديد أو تمديد بعض عقود التأجير

مال وأعمال

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إنها تسلمت، إنذارات رسمية من الهيئة العامة للصناعة، تفيد بعدم رغبة الهيئة في تجديد أو تمديد خمس عقود تأجير مع الشركة، طالبة إخلاء وتسليم المواقع محل العقود خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وأضافت الشركة في بيان، أنها تتحفظ على ما ورد في الإنذارات، مؤكدة عزمها «استكمال الإجراءات القانونية اللازمة» لإثبات حقها في امتداد العقود المبرمة بشأن هذه المواقع.

وذكرت «أجيليتي» أنها ترى «أن عقود المواقع التي تطلب الهيئة إخلاءها قد تم تجديدها فعليا وفق القانون ووفق بنود العقود السالفة الذكر».

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تقدير الأثر المالي لهذه الخطوة في الوقت الراهن، غير أن هذه الأراضي وبتقييم مبدئي وعلى أساس معدل البيانات الحالية تشكل حوالي 3.5% أي 43 مليون دينار (140.84 مليون دولار) من إيرادات الشركة المجمعة.

كما تشكل أيضا حوالي 16%، بما يعادل 39 مليون دينار، من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما القيمة الدفترية لهذه الأراضي تشكل حوالي 6% من أصول الشركة.

