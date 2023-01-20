800 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية خلال أسبوع

مال وأعمال

التقطت بورصة الكويت انفاسها خلال هذا الاسبوع مع بدعم من حركة التجميع القوية على الاسهم القيادية وكذلك عمليات الشراء النشطة على بعض الاسهم الانتقائية وعودة الشراء الجماعي على الاسهم التشغيلية وذلك بعد سيطرة اللون الاحمر على غالبية الجلسات في 2023. وقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 800 مليون دينار لتصل الى مستوى 46.488 مليار دينار خلال جلسة الامس مقابل 45.688 مليار دينار فى ختام الاسبوع الماضي.

ويرى المحللون ان البورصة شهدت خلال هذا الاسبوع و«ارتدادة فنية» تمت على كثير من الأسهم التي تعتبر «مفاتيح» للسوق الأول بعد هبوطها خلال الجلسات الماضية وذلك بالتزامن مع حالة الهدوء السياسي بعد قرارات العفو الاميرية واستقرار اسعار النفط عالميا وصعود اسواق المال العالمية وذلك بالتزامن مع دخول سيولة نوعية وعوضت جزءا كبيرا من الخسائر الماضية، وكانت جلسة الاثنين هي سجلت أفضل أداء إيجابي للسوق منذ بداية العام الجاري.

وتوقع المحللون أن تتأثر البورصة خلال الأيام المقبلة بالإشاعات والتكهنات حول النتائج السنوية، والتي اقترب موعد إعلانها، معتبرا أن قطاع البنوك سيكون أكثر المتأثرين بهذه الأخبار والإشاعات.

وقد تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات امس تزامناً مع تراجع 7 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71%، وزاد السوق «العام» 0.60%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.16%، بينما انخفض الرئيسي 50 بنسبة 0.40% عن مستوى لأربعاء.وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 52.65 مليون دينار، وزعت على 169.12 مليون سهم، بتنفيذ 9.53 آلاف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 5%، بينما ارتفع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بنحو 1.69%. وتصدر سهم «إس تي سي» القائمة الخضراء بـ 4.36%، بينما جاء «ميدان» الأكثر انخفاضاً بـ 5.80%.

وبشأن الأنشط تداولاً؛ جاء «أعيان» على رأس الكميات بـ 28.57 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 14.55 مليون دينار، بارتفاع 0.61%.

