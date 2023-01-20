مال الله: التقاء جميع الأطراف ضرورة لتحقيق «رؤية 2035»

مال وأعمال

قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله: إن الرؤيا المستقبلية للكويت 2035 يجب ان تلتقي كل الأطراف على هذه الرؤيا من قيادات ومجتمع مدني وكل الأطراف لتحقيق اهدافها فالخطة هي كل ما يضعه المجتمع والدولة لتحقيق الأهداف وهذا لايحصل في الكويت، موضحا ان التنمية هي كل ما يجب تحقيقه في فترة محددة هي بنية متكاملة من الحسابات القوية ونقطة اساسية للتحكم بكل مشكلات الاقتصاد وإيجاد حلول لها.

وأضاف د. مال الله خلال الجلسة الحوارية التي استضافها نادي «رقي» لدعم الثقافة والإعلام في مقر الملتقى الإعلامي العربي مساء أول من أمس التنمية تتضمن شقين (الاول) هو ان التنمية هي التنمية وليس اي اسم آخر وهي رحلة دائمة للأفضل في نمط حياة لديها القدرة على استيعاب الحداثة وهي التي تأخذ الإنسان وتصعد به للمكان الأفضل.

ولفت الى أن الشق الثاني للتنمية يتعلق بفن الحلول للمشكلات في المجتمع مثل الماكينة، موضحاً أن المجتمعات التي لم تتمكن بحكم التاريخ على صعيد الوعي الاقتصادي ان تدخل عالم الحداثة لا تدخل عالم التنمية،منوها الى وجود مشكلة جوهرية في المجتمعات العربية وان التنمية تعتمد على النمو الإقتصادي المستدام والشامل لكل نواحي الحياة.

وفي رده على سؤال حول اذا ما كان هناك من ينخذ القرار ومن ينفذ الدراسات والابحاث والاستراتيجيات او يوجد نوع من الإحباط، أفاد د. مال الله انه يوجد إستراتيجيات لم يتمكن العالم العربي من حلها كالاصلاح الهيكلي حيث حدث ثبات نسبي في الصادرات والواردات وهو ما يمثل خطورة كبيرة، مشيراً الى ان التصحيح مطلوب في نمط الإنتاج للتطور الإقتصادي. وركز الدكتور مال الله في حديثه على أهمية وجود نظام تعليمي يؤدي لمستفبل أفضل فالثقافة البنائة هي التي تشجع على الحداثة وتؤدي للتقدم الإقتصادي وعن مدى رضاه عما تحقق من نتائج ركز ان وضع العملة هو بيت القصيد في الإقتصاد إذا انهار يعني إن المشكلة كبيرة وهي نتيجة تراكمات من الأخطاء وتؤدي للبطالة والانهيار الاقتصادي.

ومن جهته قال الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء: « سعداء اليوم في نادي رُقي لدعم الثقافة والاعلام ان يكون ضيفنا شخصية بقيمة وقامة المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله لما له من مكانه في مجال العمل الاكاديمي وفي مجال التخطيط ولما للمعهد من دور في عملية التنمية والتخطيط في العالم العربي».

وتابع الخميس قائلا: «ودار حديث حول كثير من الهموم والشجون حول قضايا التخطيط والتطوير في الدول العربية وما وصلنا اليه وما كان ينبغي ان تكون مكانة الدول العربية وما هي العقبات وما هي الحلول وسيكون حوارا مثمرا».

وفيما يخص انشطة الملتقى الاعلامي العربي والجديد هذا العام قال الخميس: «انشطتنا متعددة، ان شاء الله في بداية فبراير المقبل سنعقد ملتقى قادة الاعلام العربي في الاردن، ثم ملتقى الاعلام العربي للشباب في مصر ونشاط في المغرب، ثم الملتقى الاعلامي العربي في الكويت دورته الثامنة عشرة منتصف مارس المقبل بحضور نخبة من المسؤولين والاعلاميين وقادة الفكر والرأي.

واعلن ان الملتقى الاعلامي العربي هذا العام سيكون مميزا خاصة بعد توقف 3 سنوات بسبب ظروف جائحة كورونا».

