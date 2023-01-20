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مال وأعمال

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يعتمد على نصب الألواح الشمسية لنقل الطاقة إلى بحر الشمال

مشروع سعودي - بريطاني لإنتاج الكهرباء في الفضاء ونقلها للأرض


تعتزم السعودية وبريطانيا إطلاق مشروع مشترك لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة في الفضاء الخارجي، ثم نقلها إلى الأرض للاستفادة منها، ما سيوفر مصدراً مستمراً للطاقة على مدار الساعات الـ24 يومياً، دون إنتاج أي مواد ملوثة للبيئة. وبحسب التفاصيل التي كشفتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، واطلعت عليها «العربية.نت»، فإن المشروع المشترك ستقوم بتنفيذه شركة (Space Solar Ltd) البريطانية، وسيكون الأول من نوعه في العالم، حيث يعتمد على نصب «الألواح الشمسية في الفضاء» لنقل الطاقة إلى بحر الشمال بشكل مستمر.
ويتضمن المشروع وضع ألواح شمسية في مدار الأرض، يتم تجميعها بواسطة الروبوتات، إذ يتم تحويل الكهرباء إلى موجات راديو عالية التردد تنتقل إلى سطح الكرة الأرضية.


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