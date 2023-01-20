«المركزي الروسي» أدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات

مال وأعمال

أعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيراً من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسي.

ويأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.

القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليارات دولار لعام 2021.

وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

ورحب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة معتبرين إياها خطوة ستكون في مصلحة مصر، وتسهم في استقرار سعر الدولار، بينما تمنى آخرون أن تقوم الصين بنفس الخطوة نظراً لأن السوق المصري يزخر بالبضائع الصينية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، أن دخول الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي سيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية.

وأضاف: «هذا القرار إيجابي للجنيه المصري، وسيقلل الاحتياج للدولار».

