«ضمان الاستثمار»: مذكرة تفاهم مع «الصادرات اليونانية»

مال وأعمال

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في مقرها بالكويت مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية (ECG)، وذلك للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الطرفين في مجال دعم وتشجيع التجارة والاستثمار بين الكويت واليونان.

وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبد الله الصبيح، ونيابة عن وكالة ائتمان الصادرات اليونانية كونستانتينوس فراجكوجيانيس- نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح.

ورحب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله الصبيح بالتعاون مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية وتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الكويت والدول العربية وكذلك صادرات الكويت والدول الأعضاء لمختلف أنحاء العالم.

وأشار الصبيح إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين الكويت واليونان وتبادل المعلومات عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة والجديدة والمحتملة، وكذلك استكشاف الفرص المتبادلة في كل من خدمات التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمار، وتبادل المعلومات التجارية والائتمانية بشأن الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والتأمين في الكويت واليونان، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول والتعويضات المدفوعة والمستردة.

من جهته رحب كونستانتينوس فراجكوجيانيس- نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة مؤكدا أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري فيما بين الكويت واليونان.

وأضاف أن وكالة ائتمان الصادرات اليونانية (ECG) تأسست في 31 مارس 2022 بهدف دعم الصادرات الوطنية وخدمة احتياجات المصدرين اليونانيين من خلال توفير تأمين ائتمان الصادرات والخدمات المالية والاستشارية، فضلاً عن تعزيز الشراكات الدولية، وتسعى إلى بناء أوجه التعاون مع وكالات ضمان الصادرات الأخرى على أساس المصلحة المشتركة ولصالح عملائها.

وأكد فراجكوجيانيس حرص الوكالة على تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما ينعكس إيجابا على حجم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتامين فيما بين البلدين مشيرا إلى انفتاح الطرفين على توسيع نطاق التعاون مستقبلا ليشمل مشاريع مشتركة في دول أخرى من خلال التأمين الائتماني المشترك، والتأمين الموازي، أو إعادة التأمين، أو التعاون الفني.

