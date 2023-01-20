«كوفبك» فازت بالامتياز الاستكشافي في النرويج

مال وأعمال

اعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عن منحها الامتياز الاستكشافي (PL 1174S) من قبل وزارة البترول والطاقة النرويجية بعد جهود ناجحة بذلتها شركتها التابعة كوفبك النرويج المحدودة وذلك خلال جولة المزايدة على الامتيازات الاستكشافية (Awards in Predefined Areas 2022 «APA 2022»). وقد بلغت حصة كوفبك في الامتياز 20% بينما بلغت حصة (Equinor)، المشغل 60% و(Petoro) 20%.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد الحيمر بأن هذا الامتياز قد يسهم في دعم الإنتاج وإمكانات حقول سليبنر في تلك المنطقة. هذا ويشمل برنامج العمل، الذي يمتد لأكثر من 7 سنوات خلال مراحل الاستكشاف، معالجة البيانات الزلزالية الثلاثية الأبعاد خلال أول عامين من مرحلة الدراسة واتخاذ القرار ببدء عمليات الحفر أو الانسحاب من الامتياز في المرحلة التالية التي تبلغ مدتها سنتين والتي تشمل أيضا حفر بئر الالتزام. إضافة إلى ذلك، سيتم توقيع اتفاقية الامتياز قريبا بين الشركاء في هذا الامتياز الاستكشافي ووزارة البترول والطاقة النرويجية . من الجدير بالذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي شركة بترول عالمية تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج الكويت.

