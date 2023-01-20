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مال وأعمال

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27.7 % نمواً بفائض الكويت التجاري مع اليابان في ديسمبر 2022


أظهرت بيانات حكومية يابانية ان الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان حقق في ديسمبر الماضي ارتفاعا للشهر الـ21 على التوالي بنسبة 27.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 84?8 مليار ين (663 مليون دولار).
وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 14 عاما و11 شهرا. وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 40?4 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 110?5 مليارات ين (865 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ21 على التوالي فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 109?4 في المئة لتصل الى 25?8 مليار ين (202 مليون دولار) بزيادة للشهر الثامن على التوالي.
وبالنسبة لعام 2022 بأكمله سجلت الكويت فائضا تجاريا قدره 1?1 تريليون ين (8?6 مليارات دولار) بزيادة 95?1 في المئة مقارنة مع عام 2021 فيما ارتفعت صادرات الكويت الى اليابان بنسبة 80?3 في المئة لتصل الى 1?3 تريليون ين (10?3 مليارات دولار) بينما نمت الواردات بنسبة 28?6 في المئة لتصل إلى 208?2 مليارات ين (1?6 مليار دولار).
واظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 21?7 في المئة ليصل الى 1 تريليون ين (8 مليارات دولار) في ديسمبر مع تضخم الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 60?6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 96?2 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 30?5 في المئة. كما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 29?1 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في ديسمبر للشهر الـ17 على التوالي عند 1?4 تريليون ين (11?3 مليار دولار) حيث ساهم ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في زيادة قيمة وارداته.
ووفقا للبيانات ارتفعت الصادرات بنسبة 11?5 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات والآلات والوقود المعدني.
وذكرت ان الواردات ارتفعت بنسبة 20?6 في المئة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مبينة ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.


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