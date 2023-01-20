«تشات جي بي تي».. ثورة في الذكاء الصناعي

النهار Weekend

أخيراً نجحت الأبحاث الجريئة التي قادتها شركة ناشئة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية تدعى (أوبن إيه آي) في تطوير (بوت) فائق التقدم يسمى (تشات جي بي تي-3) يحاكي الدماغ البشري في تحليل المعلومات وبناء المحتوى يمثل قفزة هائلة لتكنولوجيا الذكاء الصناعي بالعالم. ففي غضون أيام من إتاحته للجمهور مطلع ديسمبر الماضي جذب (تشات جي بي تي-3) ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة وأحدث ضجة هائلة جعلت صحيفة نيويورك تايمز تلمح إلى أن من شأنه تحويل عمالقة التكنولوجيا الرقمية إلى «ديناصورات بالية». في موازاة ذلك وصفه المليادير الأميركي الشهير إيلون ماسك في تدوينة له على (تويتر) بأنه «جيد إلى حد مرعب...ولم نعد بعيدين عن الذكاء الصناعي الخطير».

وقال خبير الذكاء الصناعي وتعليم الآلة مصطفى موسى في اتصال هاتفي مع (كونا) من سان فرانسيسكو إن (تشات جي بي تي) هو اختصار لمصطلح «المحرك التوليدي المدرب مسبقا» مضيفا أنها المرة الأولى التي يوجد فيها (بوت) ينتج إجابات مبهرة ومركبة لأسئلة شديدة التعقيد. ونبه موسى الذي يدير شركة لتطبيقات الذكاء الصناعي إلى أن خصائص (تشات جي بي تي) جعلته تهديدا حقيقيا لعملاق محركات البحث (غوغل) فبدل دخول محرك البحث هذا والخروج منه بقائمة نتائج فإن البوت الجديد يعطي الإجابة الدقيقة فورا.

وأضاف «ستنتهي عبارة اسأل غوغل هذه الآلة تعلمت على 175 مليار كم من البيانات هو الأضخم على الإطلاق في وادي السيليكون» مشيرا إلى أنه خلال الأيام الأولى لإطلاق (البوت) جذب أكثر من مليون مستخدم هو الأعلى بين عمالقة التكنولوجيا.

وذكر أن (تشات جي بي تي) يتمتع بقدرات هائلة في محاورة المستخدم العادي والإجابة عن أسئلته تفصيلا كما لو أنه شخص يحاوره.. وهو يعتذر عن الأخطاء ويقدم المعلومات والتحليلات المتخصصة في جمل واضحة بسيطة ومرتبة كما يحكي القصص ويبتكر النكات والأغرب أنه لا يقدم ردودا عامة أو مكررة.

ولفت إلى أنه علاوة على ذلك ينظم الشعر ويكتب المحتوى بالكامل دون أي اقتباس ويصوغ القصص الصحافية ويحررها ويرسل الرسائل النصية ويرد عليها ويدير المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بمهارة مذهلة حتى دون أن يكون متصلا بالإنترنت لأنه يعمل وفق خاصية معقدة تسمى «التعلم العميق».

وأشار إلى أن شركته أدمجت (البوت) فور الإعلان عنه للتسويق وتحليل البيانات والأكواد التي يقدمها بدقة متناهية وكتابة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي ونشره وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها بين الموظفين.

لكن موسى نبه إلى الاستخدامات «المقلقة جدا» التي انتشرت فور إطلاق (البوت) في الولايات المتحدة منها قدراته المذهلة في حل الواجبات الدراسية وكتابة الرسائل العلمية بشكل يستحيل على برامج كشف المحتوى التعرف عليها لدرجة أن بعض المدارس والجامعات في نيويورك حظرته لكن الشركة زودته قبل أيام بخاصية كشف مضادة.

وقال إن (أوبن إيه آي) تطور حاليا جيلا رابعا من (البوت) سيكون أشد إبهارا معتبرا أن «هذه بداية لطريق طويل لتعلم الآلة والذكاء الصناعي.. فالبقاء سيكون فقط للقادرين على التعامل مع الذكاء الصناعي وإدارته وتوظيفه في تسريع إنتاجية العمل وتطويرها».

عندما بدأت وكالة (كونا) تجربة (تشات جي بي تي) طلبنا منه نظم أبيات من الشعر على غرار (حكايات كانتبري) لأبي الشعر الإنكليزي (جيفري تشوسر) وجاءت النتائج مبهرة بإيقاع (رايم) مقارب لرايم تشوسر لكن بإنكليزية معاصرة خلافا لإنكليزية تشوسر الكلاسيكية في القرون الوسطى ومع ذلك يمكن أن نرفض ونطلب منه نظم قصيدة أفضل.

من المهم هنا الإشارة إلى أن البرنامج في مرحلة الاختبار كما أنه يعمل بكفاءة ضعيفة وركيكة باللغة العربية لكنه بالإنكليزية مذهل ومع ذلك لنتذكر مثلا (غوغل) كيف كان قبل عقد وكيف أصبح اليوم.

وفي تصريح لـ(كونا) توقع مدرس الصحافة الرقمية في الجامعة الأميركية بالقاهرة خالد البرماوي أن يؤثر (تشات جي بي تي) في الإعلام الرقمي تأثيرا واسعا في ضوء الاستهلاك المفرط للمحتوى الإعلامي سواء إخباريا أو ترفيهيا.

وأضاف البرماوي «لنكن واقعيين جميع أشكال المحتوى التي لا تتطلب إبداعا كبيرا لن تحتاج المؤسسات الإعلامية قريبا إلى محررين لصناعتها وبثها مثل أخبار الطقس وأسعار العملات والأسهم والبورصة ونتائج المباريات وأحداثها».

وأوضح أن الذكاء الصناعي قادر على جمع تلك الفئة من الأخبار من مصادرها الأصلية وصياغتها بشكل جذاب دون أخطاء وبثها كنصوص أو غرافيكس أو ديجيتال على المنصات وكذلك تخصيص المحتوى حسب المتلقي.

وتتوقع مجلة (فوربس) أن يستحوذ الذكاء الصناعي على وظائف مليار شخص بالعالم خلال العقد المقبل وأن يلغي 375 مليون وظيفة فيما تتوقع دراسات أخرى أن تنتج الوسائط الآلية «ربع محتوى الملتيميديا» خلال السنوات المقبلة «لكن سيصعب التمييز بين الحقيقي والزائف».

في هذا السياق لفت أحمد عصمت مدرس التحقق من البيانات الرقمية في الجامعة الأميركية بالقاهرة في تصريح لـ(كونا) إلى أن (تشات جي بي تي) قد يفاقم مشكلة «التزييف العميق» في بيئة الأخبار بتخليق الأصوات والصور بشكل يصعب حتى على أدوات التحقق تمييزه وبالتالي خلق «محتوى زائف» وحذر من وقوع تلك التكنولوجيا في «الأيدي الخطأ» خصوصا أنها أصبحت متاحة للأفراد العاديين.

وأضاف عصمت أن «تجربتي الشخصية مع البوت عندما طلبت ملء استمارة فملأها أسرع وأفضل مما لو ملأتها بنفسي» ورأى أن البرنامج سيشهد تطورا هائلا كأداة مهمة لإنتاج الفيديو الرقمي والمونتاج السريع.

وأشار إلى أن طول أمد الحرب في أوكرانيا والانتخابات الأميركية المقبلة يعززان احتمالات توظيف البوت في التزييف العميق بعد تحديثه خصوصا أنه يقف الآن عند عام 2021

ولفت إلى أن مساعي شركة (مايكروسوفت) لإدماج هذا البرنامج في محركها (بينغ) أمر عظيم ومخيف في آن معا.

لكن عندما سألت (كونا) (تشات جي بي تي) كيف تحافظ وكالات الأنباء على تنافسيتها في عالم الصحافة الرقمية قال: «العديد من السبل يمكن أن تواكب بها وكالات الأنباء التطور في الصحافة الرقمية من خلال نقاط عدة أولها الاستثمار في التكنولوجيا إذ يجب أن تستثمر وكالات الأنباء في أحدث التكنولوجيات لتحسين بضاعتها الرقمية لتبقى في المنافسة وهذا يتضمن الاستثمار في الذكاء الصناعي للمساعدة في إنتاج المحتوى الإخباري وتحليل البيانات لتفهم جمهورها أفضل وتخصص المحتوى وفقا لحاجتهم. التطبيق غير مدعوم بالدول العربية حتى الآن ولكن هناك عدة طرق يتحايل المستخدمون بها على المنع، وأهم الطرق تتلخص في أن يملك الشخص صديقاً بإحدى الدول التي تدعم التطبيق، مثل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، ومن خلاله يقوم الصديق بإنشاء حساب بريد إلكتروني من المنطقة التي يقطن بها الداعمة لاستخدام شات جي بي تي. وبعد الحصول عليه يستخدم الأشخاص برنامج «VPN» لتغيير موقع المستخدم وتحويله لدولة أخرى التي ينتمي إليها البريد الإلكتروني الجديد. من ثم الدخول إلى روبوت «ChatGPT» وإنشاء حساب جديد ثم تعبئة خانات البيانات المطلوبة مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. لا تنس التأكد من قراءة وفهم جميع الشروط والأحكام للتسجيل في برنامج «chat gpt».

والآن كل ما عليك هو النقر فوق زر «تسجيل» لإتمام عملية الدخول لشات جي بي تي. تأتي خطوة التحقق من عنوان البريد الإلكتروني المسجل للحصول على رابط التفعيل الخاص بحساب المستخدم الجديد. ثم ابدأ المحادثة من روبوت شات الذكاء الاصطناعي. لإتاحة استخدام روبوت شات جي بي تي، في البداية يجب أن يكون المستخدم ينتمي لقائمة الدول المسموح داخلها باستخدام التطبيق،

فجرت العادة أن مثل هذه التقنيات تُتاح أولاً في بلاد منشأها وتتوافر فقط باللغة الإنكليزية، من ثم تتسع دائرة انتشارها.

خطوات استخدام روبوت شات جي بي تي «chat gpt» بالموقع الرسمي:

بمجرد الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص جي بي تي قم بالضغط على TRY CHATGPT

في الصفحة الرئيسة يظهر إجراء التسجيل وانشاء حساب جديد عبر الضغط على «Sign up».

بهذه الخطوات البسيطة يحصل المستخدمون على بدء استخدام «ChatGPT» عبر الدردشة مع روبوت الذكاء الاصطناعي بأي شيء يخطر على بالك.

