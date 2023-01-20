«سطَّار».. عندما يتحقق الحلم ومواجهة الفشل بالتحدي

النهار Weekend

يعتبر فيلم «سطَّار» من الأفلام السعودية التي واكبت التطور الملحوظ والسريع في عالم الافلام السعودية وتأتي في خانة احد الافلام التي تعتبر من إنتاجات الشباب السعودي من صناع السينما وكيف يقدم الجيل الجديد من المبدعين حديثي العهد بصناعة السينما مشاريعهم السينمائية في ظل الثقة المطلقة من القيادات والمسؤولين ولابد من الاشارة الى ان فيلم «سطار» تصدر شباك تذاكر السينما السعودية وفقا للحساب الرسمي

لـ «السينما السعودية» على تويتر.

وقد تواجدت «النهار» ضمن العديد من الجهات الاعلامية والصحافية لحضور العرض الخاص لفيلم «سطار» والذي أقيم في سينسكيب 360 بحضور المخرج عبدالله العراك وايضا كل من نجوم العمل ابراهيم الحجاج وابراهيم الخيرالله وتدور أحداث الفيلم حول شخصية سعد وهو شاب يحاول احتراف رياضة المصارعة لكنه يواجه أزمة بسبب حجم جسده وعدم لياقته وتقدم له إحدى منظمات المصارعة فرصة ذهبية لتحقيق حلمه من باب اختبارات الأداء في الرياضة لكنه يفشل في الاختبار فيقدم له وكيل المصارعين فرصة أخرى ويحاول استغلال حلبات الرياض كمنصة للوصول إلى العالمية.

وقد صرح مخرج العمل عبدالله العراك قائلا: أنا فخور جدا بردود الافعال الكبيرة والجيدة حول الفيلم خاصة انها تعتبر فكرة رياضية وهي قليلة التناول في السينما العربية فشخصية المصارع ليست مستهلكة على الشاشة وبها كثير من التفاصيل خاصة انه أراد أن يعبر عن الحلم والإصرار ويوصل رسالة معينة للناس وأن التحدي هو الرد الوحيد على الفشل كما تتخللها قصة حب وهو مناسب للعائلة.

واضاف ايضا: الفيلم لم يصنع ليكون فيلم مهرجانات فقط بل ليعرض على الجماهير وتستمتع به لذلك قدمته بشكل كوميدي وإنساني في الوقت نفسه واتمنى له النجاح في السينما الكويتية وان يكون عليه الاقبال من الجمهور الكويتي مثلما حصل للفيلم من اقبال في السعودية الذي تصدر للاسبوع الثالث بعد بيع 300 الف تذكرة ومن خلال تلك الاعمال نود ان نكون في مصاف السينما المصرية والعربية.

كما صرح الفنان ابراهيم الحجاج قائلا: نحمدالله على الانطباع العام للفيلم الذي يعرض في اسبوعه الثالث وندشن العروض الخليجية من الكويت وانا سعيد جدا ومشاعري جياشة واحس انني في بيتي وبين اهلي وناسي ومن خلال شخصية سعد نسلط الضوء على حلم الشاب المسكين الذي يود ان يحققه ولكنه يجد عدم الجدية والاهتمام من الناس ولكنه يصل الى حلمه في النهاية.

واضاف ايضا : شخصية سعد كانت شديدة الصعوبة إذ تطلب أن انقص وزني وسلمت نفسي لمدرب مصارعة خاص حتى اخرج في الشكل المناسب كما استعنت بـ «دوبلير» لتقديم بعض المشاهد الصعبة وفيلم «سطار» تجربة لن أنساها طول عمري فهو أقرب أعمالي لقلبي بسبب التحديات التي واجهتها خلال تصوير هذا الفيلم لاسيما التدريبات التي خضعت لها لأداء الحركات البهلوانية المختلفة التي احتجتها لتصوير بعض المشاهد.

اما ابراهيم الخيرالله الذي يشارك في الفيلم كمنتج وكاتب وممثل فقال: اليوم بداية رحلة «سطار» خليجيا وتنطلق من الكويت بعد ان تم عرضه في السعودية لمدة ثلاث أسابيع وكنا في المركز الاول من حيث بيع التذاكر وانا سعيد جداً على هذا الاقبال من الجمهور السعودي ونتمنى ان نرى ايضا هذا الاقبال من الجمهور الكويتي والخليجي عند عرض الفيلم في دور السينما خاصة اننا كنا على علاقة قوية مع الجمهور في «اليوتيوب» وسوف ننتقل الى السينما وانا متحمس جدا لردود الفعل .

وعن المشاريع مابعد «سطار» قال: «ان شاء لله كل خير» ونحن في اليوتيوب «تلفاز11» قررنا ان يكون عندنا تواجد سينمائي ولن ننسى تواجدنا الاساسي في الانترنت وفي السينما سوف يكون عندنا قسمان ومنها افلام الشميسي التي انتجت «سطار» الذي يعتبر المولود الاول وايضا ستكون هناك مشاريع قريبة وقسم اخر هو «تلفاز11 استديو» ينتج افلاماً للمنصات المختلفة واول فيلم هو بعنوان «الخلاط بلس» سيعرض على «نتفلكس» في 199 دولة في العالم وايضا اود ان اشير الى ان تجربة «تلفاز11» سوف نشارك بها بمهرجانات عالمية.

اما مصمم الازياء د. علي بن حسين فقال « الفيلم فانتازي ولاول مرة اصمم ازياء فيلم مستوحى بهذه الطريقة.

واول مرة استخدم تقنية الالوان خاصة ان بعض الاقمشة التي استخدمناها من بريطانيا والكويت ومن الجميل ايضا ان يضم هذا العمل مشاركة كويتية وسعودية».

