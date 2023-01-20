«صلاح جاهين» شخصية الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

النهار Weekend

وصف نفسه بأنه قرين مهرج السيرك.. لا تدرى هل هو يضحك أم يبكي.. هل هو مطمئن أم خائف.. هل هو مستسلم للحياة أم رافض لها؟.. وقد لا تعرف كيف تجيب على هذه الأسئلة.. ولكنك ستعرف ولا ريب شيئاً واحداً لا يمكن إنكاره: هو أنك لقيت عنده السعادة التي كنت تتمناها ولا تجدها.. أن تقابل فناناً أصيلاً لا حد لإنسانيته ورقته وصدق نظرته وعمقها»

هذه الكلمات والعبارات البليغة والمعبرة والصادقة كانت للأديب والكاتب الكبير الراحل «يحيى حقي» قالها واصفاً صاحب الرباعيات الشهيرة الشاعر والفنان والصحافي والسيناريست أو المتعدد المواهب «صلاح جاهين» عندما تبناه «حقي» في بداياته وتحمس له.. والحديث عن «جاهين» يحتاج إلى مجلدات!! وهذا ليس من قبيل المبالغة أو الحماسة أو شدة الإعجاب.. فهو أحد المبدعين الكبار الذي لم يختلف على موهبته ومكانته وصدقه ووطنيته ومواقفه وإنسانيته أحد.. لذلك لم يكن غريباً أن يكون هذا المبدع الكبير هو شخصية الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام والتي تقام فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.. وتقام تحت شعار «الثقافة بناء الوعي» وتم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لتكون ضيف شرف هذه الدورة

وبهذا الاختيار والتكريم لـ «جاهين» ليكون شخصية المعرض- وهو اختيار تأخر كثيراً من جانب القائمين على معرض القاهرة للكتاب- لكن وعملاً بالمقولة أو الحكمة السائدة «أن تأتي متأخراً أفضل كثيراً من ألا تأتي مطلقاً».. نلقي ضوءاً سريعاً على هذا المبدع الكبير الذي يصادف هذا العام مرور 36 عاما على رحيله.. اسمه بالكامل «محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي» من مواليد حي شبرا بالقاهرة في 25 ديسمبر 1930 لأسرة عريقة ميسورة الحال الأب قاضياً ورئيساً لمحكمة وكان يريد لابنه أن يسير على نفس طريقه المهني لذلك رفض تماماً أن يلتحق الابن بكلية الفنون الجميلة ليدرس الرسم والتشكيل والألوان والفنون بشكل عام ليتمكن من الإحاطة بالهواية التي ملكت عليه كل حواسه منذ طفولته.. ومع إصرار الأب على الرفض درس «صلاح» القانون بكلية الحقوق تلبية لرغبة الوالد.. واتجه إلى الشعر ليكون بديلاً للرسم فاكتشف موهبته الشعرية الهائلة في شعر العامية المصرية ليكون واحداً من أهم وأعظم شعرائها في القرن العشرين.. ثم عاد للرسم ليكون واحداً من أهم فناني الكاريكاتير في مصر والعالم العربي لبكون أول رسام كاريكاتير يترأس تحرير مجلة أسبوعية شهيرة هي «صباح الخير».

وإلى جانب الشعر والرسم لم تتوقف إبداعات «جاهين» فكتب السيناريو لعدد من الأفلام السينمائية المهمة ومن أشهرها فيلم «خلى بالك من زوزو» الذي استمر عرضه عاماً كاملاً مطلع سبعينيات القرن الماضي كما أنتج بنفسه عدداً من الأفلام المهمة .. والطريف أنه قدم عدداً من الأدوار السينمائية كممثل في عدد من الأفلام أهمها «اللص والكلاب» مع شادية وشكري سرحان و«لا وقت للحب» مع رشدي أباظة وفاتن حمامة.

ومهما كتبنا أو تحدثنا عن هذا المبدع الاستثنائي الذي تعددت مواهبه ومجالات إبداعه سنكتشف أننا لم نحط بالخطوط العريضة في فنه وإبداعه وحياته وإننا لم نتعمق في مسيرته إلا بالقليل.. وتكفى الإشادة إلى أن رباعياته الشعرية التي كتبها من عام 1959 إلى 1963 اعتبرت من أهم وأروع ما كُتب في شعر العامية المصرية وتميزت بجمال موسيقاها وتناولها بفلسفة خاصة من كل مناحي الحياة الإنسانية من خلال رؤية شديدة العمق والبساطة.. وهو ما جعل عدداً من المطربين يقومون بغنائها وأبرزهم المطرب علي الحجار.. وتعتبر في مقدمة شعر العامية انتشاراً وذيوعاً بين الجماهير والعامة بل إن الكاتب الراحل وحيد حامد استعان بها في فيلمه الشهير «ذيل السمكة» بل استلهم قصة وأحداث الفيلم منها .. هذا إلى جانب أشعاره الأخرى التي تغنى ببعضها عدد من كبار المطربين في مقدمتهم عبدالحليم حافظ.

