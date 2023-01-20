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بلقيس فتحي في المغرب


تستعد بلقيس فتحي للقيام بجولة فنية في المغرب خلال الشهور القليلة المقبلة بعد إعلانها في وقت سابق عن رغبتها الشديدة في لقاء محبيها المغاربة.
وكشف مصدر مقرب من بلقيس فتحي، أن هذه الأخيرة بصدد التحضير لجولتها الأولى في المغرب والتي ستحط من خلالها الرحال بمجموعة من المدن المغربية لتقديم سهرات فنية حية ولقاء جمهورها المغربي على أرض الواقع.
وأضاف المصدر ذاته أن بلقيس متحمسة جدا لافتتاح جولتها المرتقبة أواخر أبريل المقبل انطلاقا من مدينة الجديدة، حيث ستقدم أولى حفلاتها لتليها سهرات بكل من تطوان والعاصمة الرباط.


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