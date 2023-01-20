نورشان عمر تتألق في «بحر الماس»

النهار Weekend

كشفت الممثلة الشابة نورشان عمر عن كواليس مشاركتها في فيلم «بحر الماس» الذي شاركت في كتابته وتمثيله مع مجموعة من نجوم الخليج ومصر.

وأوضحت «نورشان»، أنها تجسد ضمن أحداث العمل، دور فتاة «هاكر» تعمل ضمن تشكيل إجرامي، والذي قالت عنه: «كانت تجربة جديدة بالنسبة لي لأنه أول عمل أكتبه وأمثل فيه في نفس الوقت وكواليس العمل كلها حب وكوميديا».

يذكر أن فيلم «بحر الماس» تدور أحداثه حول تشكيل إجرامي يخطط لتهريب الماس في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته (نورشان عمر، شعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، عاكف عبد اللطيف ندي بهجت،عبد الرحيم حسن، شيري مجدي)، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، ومعالجة سيناريو و حوارجوزيف فوزي، ونورشان عمر، ومن إخراج سيف يوسف.

