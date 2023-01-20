العراق.. إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

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بغداد- الوكالات: قررت الحكومة العراقية تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة خلال أيام بهدف خفض النفقات الخاصة بالأمن والتنقل بنسب كبيرة تنسجم مع الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده البلاد.

وأقر مجلس النواب العراقي في أكتوبر 2019 وتحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية في البلاد قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، لكن القانون ظل معطلاً طيلة هذه الأعوام وحتى الأيام الماضية التي قرر فيها مجلس الوزراء العراقي تنفيذه بأسرع وقت ممكن.

ومنذ عام 2003 أصدرت الحكومات المتعاقبة والبرلمان سلسلة من القوانين تعطي امتيازات واسعة للمسؤولين العراقيين عبر تشكيل أفواج حمايات واسعة لهم وتخصيصات علاج وسفر كبيرة، فضلاً عن تخصيصات مفتوحة للطعام والشراب بلغت أرقاماً كبيرة.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعليمات الخاصة بقرارها رقم 23030 لعام 2023 والمتضمن تسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

ويشمل القانون الذي نشرت تعليمات تنفيذه الأمانة العامة لمجلس الوزراء منع تخصيص أي مبالغ مالية للعلاج ضمن موازنة 2023 لرئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى وجميع الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، فضلاً عن منع صرف بدلات إيجار للمسؤولين ممن يمتلكون عقاراً في محافظة بغداد وسحب جميع السيارات التي تزيد على الحد المقرر وسحب جميع السيارات المخصصة للمسؤولين السابقين بعد عام 2003 خلال 60 يوماً.

ويمنع القانون صرف أية مبالغ من خزانة الدولة لغرض استئجار الطائرات الخاصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلا للوفود الرسمية.

وضمن التوجيهات التي أصدرتها الحكومة العراقية في شأن القانون دعوة وزارة الداخلية إلى سحب أفواج الحماية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، وسيحدد القائد العام للقوات المسلحة عناصر الحماية بما لا يزيد على نصف العدد المقرر لأقرانهم المستمرين بالخدمة.

هدر كبير

ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن إلغاء امتيازات المسؤولين سيعمل على تقليل الهدر في المال العام ويوفر حوالي 3.4 مليارات دولار.

وقال لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس إن «هناك تضخماً في حجم تلك الامتيازات وأعداد المشمولين بها ويجب إعادة النظر فيها، بخاصة في ظل تحسن الوضع الأمني، من خلال تقليل السيارات المصفحة وعدد أفراد الحماية»، مبيناً أن «هؤلاء يشكلون مصاريف إضافية ستسهم في إعادة الضغط على النفقات التشغيلية وتحويلها نحو المنتج». وأشار قصي إلى أن هناك 5000 مسؤول عراقي مشمول بالقانون وكل واحد منهم يكلف الخزانة العراقية نحو مليار دينار سنوياً (680 ألف دولار)، لافتاً إلى أن مجموع ما ينفق على هؤلاء وحمايتهم وعلاجهم وأسرهم يبلغ 5 تريليونات دينار (3.4 مليارات دولار).

