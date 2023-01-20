العراق يستقطب 30 مليون زائر للعتبات المقدسة سنوياً

عربيات ودوليات

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز»، الأربعاء، إن بلاده عانت من الكوارث والأزمات طيلة أعوام لكنها عادت إلى الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العراق يستقطب ملايين الزوار سنويا للعتبات المقدسة. وتابع عبد اللطيف رشيد في معرض مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن العراق مستمر في برنامج تطوير البنى التحتية ورفع المعاناة عن المواطنين «بدأنا نتعامل مع ملفات مهمة أبرزها الطاقة والكهرباء». واعتبر الرئيس العراقي أن بلاده كانت ضحية لما وصفها بـ»ديكتاتوريات تعاقبت عليه»، مشددا على أنه من واجبه أن يحافظ على مصالح العراق واستقلاليته. ولدى حديثه عن مؤهلات العراق، أشار الرئيس العراقي إلى استقطاب نحو 30 مليون زائر سنويا للعتبات المقدسة فقط. وقال الرئيس العراقي: إن العمل جار على تحسين العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة والعالم، مؤكدا السعي إلى علاقات جيدة مع الجميع بشرط الحفاظ على استقلالية العراق.

وتابع «واجبي الدستوري الحفاظ على العراق ومصالحه واستقلاليته، والحكومة لديها الخيار في إنهاء وجود القوات الأجنبية في أي وقت». وفي الشق المتعلق بالعلاقة مع أنقرة، تابع أن تركيا جارة مهمة والتبادل التجاري معها يصل لـ 30 مليار دولار، أما قضية المياه «فمعقدة ونسعى لتحقيق تقدم فيها عبر التفاهمات». وأكد السعي إلى الحصول على حصة عادلة من المياه بالتفاوض مع تركيا.

