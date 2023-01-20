واشنطن: القدس «عاصمة إسرائيل» وسفارتنا باقية فيها

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: زار وفدان أميركيان إسرائيل، الأول بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والثاني يضم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي وذلك بعد ساعات من زيارة ممثلين وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى المسجد الأقصى.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع وفد مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة جاكي روزين

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن رئيسة الوفد الأميركي طلبت من مسؤولين إسرائيليين عدم لقاء أي من أعضاء حزب «العظمة اليهودية» برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وحزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

من جانبه قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن سوليفان سيؤكد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف كيربي في إفادة صحافية أن سوليفان سيشدد أيضا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وسيناقش التحديات الإقليمية ومن بينها إيران. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن البيت الأبيض ملتزم بإبقاء موقع السفارة الأميركية في القدس، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضافت في بيان أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الوضع في الضفة، وخاصة أن هناك زيادة حادة في عدد القتلى والجرحى من الفلسطينيين والإسرائيليين.

في غضون ذلك قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين أحدهما من قادة كتيبة جنين وجرحت آخرين خلال حملة اعتقالات نفذتها فجر امس في مخيم جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم تصحبها مركبات تحمل لوحات فلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال. ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي دفعت بأكثر من 70 آلية إلى أطراف المخيم واحتجزت بعض السكان دروعا بشرية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «الشهيدين هما جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم مدرسة، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما) وكلاهما من مخيم جنين».

