إسرائيل تفرج عن أسير قضى 40 عاماً في سجونها

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القدس المحتلة- الوكالات: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس عن الأسير ماهر يونس بعد 40 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية. ووصل ماهر يونس إلى منزل عائلته في بلدة عارة بالداخل المحتل، حيث عانق والدته الثمانينية للمرة الأولى منذ 40 عاما، وهي التي زارته على مدى العقود الأربعة الأخيرة في 36 معتقلا إسرائيليا تنقل بينها الأسير يونس.

وتمكن المئات من أبناء بلدة عارة وفلسطينيي الداخل من الوصول إلى منزل ماهر يونس على الرغم من التضييقات التي فرضتها شرطة الاحتلال ورغم الاقتحامات التي نفذتها لمنزله خلال الأيام القليلة الماضية لتحذير العائلة من أي مظاهر للاحتفال بحرية ابنها. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد عقد اجتماعات مع قادة الشرطة لمنع الاحتفالات بحرية ماهر يونس كان آخرها قبل ساعات من الإفراج عنه، لكنها لم تفلح في منع مظاهر الاحتفال عند وصول يونس إلى منزله.

