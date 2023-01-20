السعودية: على إسرائيل فهم أن تسوية الصراع «في صالحها»

عربيات ودوليات

دافوس- الوكالات: أعرب وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، عن أمله في أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية النزاع مع الفلسطينيين تصب في صالحها. وقال الوزير السعودي في جلسة على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي: إن الحكومة الإسرائيلية ترسل «بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك». وأعرب عن أمله «في أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل». ودعا الأمير فيصل بن فرحان الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى التعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

من جهة ثانية قال وزير الخارجية السعودي إنه يتم تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن، التي تقود الرياض فيها تحالفا عسكريا، لكنه أضاف أن هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وجلب اتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة لأول مرة في أبريل الماضي وانقضى أجله في أكتوبر أطول فترة هدوء نسبي في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان إن الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية وإن هذا يجب أن يكون محور التركيز مضيفا أن بالإمكان القول إن هناك تقدما يحرز لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. ومضى قائلا إن المطلوب الآن هو إيجاد طريقة لإعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكنه أشار إلى أن إمكانية حدوث ذلك أمر غير واضح الآن، وأن هناك عقبات كبيرة في الطريق. بدوره شدد هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الذي يضغط من أجل هدنة موسعة، على الحاجة إلى نهج شامل وكامل من أجل الوصول إلى حل سياسي مستدام.

وفي نفس الجلسة، قال غروندبرغ إن انعدام الثقة ما زال قائما وإن إنهاء الحرب ليس أمرا سهلا.

وأضاف «لكن تم اتخاذ خطوات جادة في الآونة الأخيرة وهذا شيء نحتاج جميعا للبناء عليه».

ومضى قائلا «نحن في لحظة لدينا فيها فهم لكيفية إنهاء الصراع. ستكون هناك دائما خلافات حول كيف وماذا وينبغي التفاوض بشأن التفاصيل».

