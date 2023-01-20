السفيرة السعودية في أميركا: شراكتنا «مهمة للأمن العالمي»

عربيات ودوليات

دافوس- الوكالات: أكدت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة أن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الرياض وواشنطن «ضرورية للغاية» للاستقرار العالمي.

وقالت الاميرة ريما بنت بندر آل سعود في ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس «نعم كانت هناك لحظة صراع وخلاف، لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أننا حليفان استراتيجيان وأننا أصدقاء، وهذه العلاقة مهمة للعالم».

وردا على سؤال لوزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال الندوة نفسها عن زيارة الرئيس الصيني للمملكة في ديسمبر قال إن الصين والولايات المتحدة مهمتان للغاية للسعودية.

وقال إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تهدف إلى «جسر الهوة» بين العملاقين الاقتصاديين المتنافسين.

وقال الجدعان لتلفزيون «بلومبرغ» إن المملكة لا تستبعد أي مناقشات بشأن كيفية تسوية تجارتها، سواء بالدولار أو اليورو أو الريال السعودي، إذا كان ذلك سيساعد في تحسين التجارة العالمية.

وشددت السفيرة السعودية لدى واشنطن خلال الندوة على أهمية العلاقات الأميركية- السعودية التي مر عليها 80 عاما وقالت إن البلدين «يقف أحدهما إلى جانب الآخر عند الضرورة».

