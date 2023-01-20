روسيا: انتصار تقليدي في أوكرانيا أو «حرب نووية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: وجه الرئيس الروسي السابق ونائب سكرتير مجلس الأمن القومي ديمتري ميدفيديف، مجددا تحذيراته الحادة إلى الغرب، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وأكد ميدفيديف امس أن «هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية»، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا وفي منشور على تيليغرام للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين «القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها».

من جانبه، قال الكرملين: إن تصريحات ميدفيديف بأن هزيمة روسيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب نووية تتفق تماماً مع عقيدة موسكو النووية.

وجاءت تصريحات ميدفيديف بعد يوم من تأكيد بوتين أنه لا يشك في الانتصار بأوكرانيا، رغم انتكاسات ميدانية لقوات بلاده، وخلال زيارة لمصنع أسلحة في مسقط رأسه سان بطرسبورغ، قال بوتين للعمال والصحافيين «النصر مؤكد، لا شك لديّ في ذلك». ودافع الرئيس الروسي مجددا عن أهدافه في أوكرانيا، قائلا «يحق لنا أن نقول إننا نحارب النازية الجديدة».

الى ذلك قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضي روسية أمر خطير للغاية مشيرا إلى أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد. وأضاف بيسكوف في تصريحات صحافية امس «بالطبع.. حول إمداد أوكرانيا بأسلحة تسمح بشن ضربات على الأراضي الروسية هو أمر في غاية الخطورة». ولفت بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا سيعني رفع الصراع إلى مستوى جديد، قائلا «هذا سيعني رفع الصراع إلى مستوى نوعي جديد، وهو بالطبع لن يبشر بالخير فيما يتعلق بالأمن العالمي لعموم أوروبا».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت في تقريرها نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض، رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه الجزيرة، ولكن «هذا الخط أصبح الآن أكثر ليونة».

من جهته، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي امس بأن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا سنة 2014، داعيا الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة. من جانب آخر انتقد زيلينسكي تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز ليوبارد، في ظل تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز أبرامز. وقال إن «هناك أوقاتا يجب ألا نتردد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم «سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر»، لا أعتقد أن هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها».

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي كارين جان بيير، عند سؤالها عن موقف ألمانيا: إن «الرئيس يعتقد أن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا».

