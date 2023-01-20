إيران تحذر أوروبا من تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية امس عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان تحذيره مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي من عواقب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. وحسب التقارير الإيرانية، فقد شبه عبد اللهيان هذه الخطوة بمن «يطلق النار على قدميه».

يأتي هذا بعدما دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في إيران وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي للسياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي «يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للرد على «انتهاك» حقوق الإنسان في إيران.

من جهة ثانية قال دبلوماسيون إن مملثي دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات، ومن المقرر أن يتم الموافقة على تطبيقها رسميا في اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل.

ووفقا لدبلوماسيين فإن العقوبات الجديدة تستهدف حوالي 36 فرداً ومؤسسة وتشمل الإجراءات العقابية المزمعة تجميد أصول في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على دخول التكتل.

عل صعيد اخر ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزارة الخارجية استدعت سفير كوريا الجنوبية للاحتجاج على تصريح رئيس البلاد يون سوك يول بأن الجمهورية الإسلامية هي «عدو» الإمارات. وأثارت تصريحاته خلافا نادرا بين سول وطهران في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بالفعل فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وصفقات أسلحة مشتبه بها بين إيران وكوريا الشمالية. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية رضا نجفي استدعى يون كانج هيون سفير كوريا الجنوبية للاحتجاج على «تصريحات يون التدخلية». ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله إن «عدم اتخاذ كوريا الجنوبية إجراء فاعلا لحل المشاكل المذكورة سيدفع إيران إلى إعادة النظر في العلاقات».

