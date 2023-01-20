أنقرة: لا شروط أميركية على العملية العسكرية شمال سورية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، امس أن بلاده لم تتلق أي شروط من واشنطن بشأن العملية البرية التي تخطط لها أنقرة في شمال سورية. وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك اي شروط بشأن صفقة بيع مقاتلات «إف- 16» لأنقرة والعملية العسكرية في شمال سورية قال جاويش اوغلو «عقدنا اجتماعات على مختلف المستويات. ولم نتلق أي شروط».

والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره التركي في العاصمة واشنطن في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الإستراتيجية بين البلدين، وشملت المحادثات توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي «ناتو» وكذلك صفقة بيع تركيا مقاتلات «إف- 16». وفي بيان أميركي تركي مشترك أكد بلينكن ونظيره التركي الالتزام بعملية سياسية بقيادة سورية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما خطط البلدان للحفاظ على التنسيق في محاربة الإرهاب، خاصة تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني. وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا تنفيذ مذكرة وقعتها فنلندا والسويد وتركيا للمضي قدما في طلب الانضمام لـ«الناتو» كما بحث الجانبان أيضا الوضع في شرق المتوسط، واتفقا على الحفاظ على الاستقرار وقنوات الاتصال. كما أكد الجانبان وفق البيان دعمهما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وإيجاد حل لإنهاء الحرب، وناقشا أيضا تعزيز الشراكة الدفاعية، بما في ذلك تحديث أسطول طائرات «إف- 16» التركي. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة بيع تركيا مقاتلات «إف- 16» لتحديث أسطولها الحالي. ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن علاقة بلاده بتركيا بأنها علاقة شراكة قوية، وأضاف خلال استقباله جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة تقدّر دور تركيا في اتفاقية ممر الحبوب بالبحر الأسود.

