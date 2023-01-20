موسكو تفتح تحقيقًا بحق أميركي متهم بـ«التجسس»

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي» امس أنه فتح تحقيقًا بحق مواطن أميركي بشبهة «تجسس» وسط أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. ولم يحدد الجهاز هوية هذا المواطن الأميركي ولا إذا تمّ توقيفه ولا إذا كان في روسيا أو في الخارج. وقال في بيان مقتضب «يُشتبه في أن يكون الأميركي قد جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع أمن الاتحاد الروسي». وتحتجز روسيا عددًا من المواطنين الأميركيين، ما يسهم في تسميم العلاقات بين موسكو وواشنطن. ويتبادل الأميركيون والروس التهم باحتجاز مواطنين من البلدين لأغراض سياسية. وسبق أن جرت عدة عمليات تبادل أسرى.