رئيسة وزراء نيوزيلندا تفاجئ بلدها: تعبت سأستقيل

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ولينغتون- الوكالات: فاجأت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن امس بلادها بإعلانها أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل، مؤكّدةً أنها لا تملك «ما يكفي من الطاقة» لمواصلة الحكم بعد خمسة أعوام ونصف العام في السلطة، وذلك قبل تسعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وقالت أردرن أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي اليه «أنا إنسانة، نحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول فترة ممكنة وبعد ذلك يحين الوقت، وبالنسبة لي فقد حان الوقت». وأضافت «لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى» مشيرةً إلى أنها ستغادر منصبها في السابع من فبراير.

وتولت أردرن (42 عامًا) رئاسة حكومة ائتلافية العام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات. وخلال عهدها، واجهت أزمة وباء «كوفيد-19» وثوران بركان دامٍ وأسوأ هجوم شهدته البلاد على الإطلاق هو مجزرة كرايستشيرش العام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلمًا في مسجد على يد أسترالي ينتمي الى جماعة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

وتحظى أردرن بشعبية كبيرة في الخارج وقد ظهرت على غلافَي مجلتَي «فوغ» و«تايم»، كما أنها تمتعت لفترة طويلة بنسبة تأييد قياسية في نيوزيلندا. إلا أن شعبيّة حزبها وشعبيّتها الشخصية في استطلاعات الرأي تراجعت في الفترة الأخيرة، في وقت كان الوضع الاقتصادي يتدهور والمعارضة اليمينية تستعيد قوّتها.

وقالت استر هيدجز وهي من سكان كامبريدج في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا امس «حان الوقت. لقد دمّرت (أردرن) الاقتصاد وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد». وأضافت المرأة البالغة 65 عامًا «أنا لستُ سعيدةً بوجودها (في الحكم) ولا أعرف أحدًا سعيدًا بذلك».

في المقابل ترى كريستينا ساير (38 عامًا) أن أردرن هي «أفضل رئيسة وزراء للبلاد على الإطلاق» وتابعت «أحبّ الأشخاص من نوعها وتهتمّ بالناس. أنا آسفة لرؤيتها تغادر» السلطة.

وفي أول ظهور علني لها منذ عطلة البرلمان الصيفية قبل شهر، كشفت أردرن خلال مؤتمر سنوي غير رسمي لحزب العمال الخميس أنها كانت تأمل خلال فترة الراحة تلك في أن تجد الطاقة لمواصلة قيادتها للبلاد «لكنني لم أتمكن من ذلك».

