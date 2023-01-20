الأخلاق السامية عند الإمام الباقر (عليه السلام)

إيمانيات

الإمام محمّد بن علي الباقر (عليه السلام)، هو الإمام الخامس من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، لُقِّب (عليه السلام) بـ(الباقر)، أي المتبحر بالعلم، والمستخرج لغوامضه ولبابه وأسراره، والمحيط بفنونه. لقد عاش الإمام الباقر (عليه السلام) في كنف جدّه الإمام الحسين (عليه السلام) أكثر من ثلاث سنين، وتفيأ ظلال الرسالة والإمامة برعاية أبيه السجاد (عليه السلام) طوال سنوات إمامته، وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء (عليهم السلام) من أبيه (عليه السلام) تلك الفترة. ومن خلال نشأته الشريفة في كنف الرسول وآل بيته الكرام كان (عليه السلام) يؤكّد على المؤمنين أن يشعروا بأنّ قصّة الأخلاق تتصل بالإيمان اتصالاً وثيقاً، فمَن حسنت أخلاقه كمل إيمانه، ومَن ساءت أخلاقه كان إيمانه ناقصاً، فبمقدار ما تكون حسن الأخلاق أكثر، تكون مؤمناً أكثر، وهذا ما جاءت به الكلمة عن الإمام (عليه السلام): «إنّ أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً»، لأنّ الله يؤكّد الأخوة الإيمانية بين المؤمنين: ?إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ? (الحجرات/ 10).

ولذلك، فإنّ المسألة تفرض أن يعيش الإنسان امتداد الأخوّة في العلاقات، بكلّ العناصر التي تتمثّل فيها الأخوّة في إيجابية تعاطي الإنسان مع الإنسان الآخر، وحتى مع غير المؤمنين، فالله يصف عظمة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في أنّه على خلق عظيم، وأنّه كان رقيق القلب لطيف اللّسان، وكان الرؤوف الرحيم، وكان الإنسان الذي يتألّم لمن حوله إذا تألموا، وكان يحرص على مَن حوله عندما يسيرون في خطّ الضياع.

لقد كان (عليه السلام) حريصاً على تعليم أتباعه من المؤمنين أرقى نماذج التعامل مع الناس، يقول (عليه السلام): «ثلاثةٌ من مكارم الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتصل مَن قطعك، وتحلمَ إذا جُهل عليك». إنّ عُمق تفكير الإمام الباقر (عليه السلام) وسموّ مكانته العلمية، على مَن سواه في عصره، في العقائد والفقه والتفسير والحديث وسواها من حقول معرفته، مما كان مُثار إعجاب القمم الفكرية في زمنه وما بعده. استقطب نشاط الإمام المكثّف الكثير من روّاد المعرفة الإسلامية المترامية، تلامذة ومحاورون وطالبو علمٍ، وقصده أغلب رجالات الفكر من معتزلة ومتصوّفة وخوارج وسواهم، للمناظرة أو للإصابة من فيض علمه المتدفق.

كما كان يؤكد (عليه السلام) على أنّ الرفق هو أساس الإيمان، وأنّه هو الأصل في حركة الإنسان المسلم على مستوى الدعوة الحركة والعلاقات مع الآخرين. لقد قال (عليه السلام): «إنّ لكلّ شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق»، والرفق كما هو معلوم ضد العنف -إنّه اللِّين- وحل الأمور بالطُّرق السليمة. فالرفق قفل للإيمان يحفظه، فإذا أنت التزمت الرفق فالرفق يبعد عنك كلّ مواقع السلوك التي قد تؤدي إلى ما يغضب الله وإلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دين الرفق، وإنّ ما جاء في القرآن وفي أحاديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) تؤكد أنّ الرفق هو الأصل وأنّ العنف إنّما يكون في مواجهة مَن يفرض العنف عليك تماماً كمثل العملية الجراحية التي تقوم بها عندما يتحداك الخطر الصحّي الذي يسقط حياتك أو يتهددها بالهلاك.

كان (عليه السلام) يحدّث الناس ويؤكّد على مقابلة الناس بالبسمة، وكان يريد للناس في المجتمع عندما يلتقون ببعضهم البعض، أن لا يكون لقاؤهم بوجه عابس أو كئيب، لأنّ وجهك في تقاطيعه الإيجابية أو السلبية، يترك تأثيراً إيجابياً أو سلبياً في الذي تلتقي به، فإذا كنت ضاحكاً، منبسطة أساريرك، فإنّ ذلك يمثّل إشراقةً تدخل قلب الذي تلتقيه، بحيث تشرق بسمته في قلبك قبل أن تشرق في عينيك. لذلك، كان من صفات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّه كان لا يُرى إلّا مبتسماً.

