الجوّ الإيمانيّ.. التربويّ في شهر رجب

إيمانيات

شهرُ رجب من الأشهر الأربعة الحُرُم إلى جانب ذي القعدة وذي الحجّة ومحرَّم، وهي التي حرَّمَ اللهُ فيها القتالَ، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «انّ رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشّهور حرمةً وفضلاً، والقتال مع الكفّار فيه حرام ألا أنّ رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر اُمّتي، ألا فمن صام من رجب يوماً استوجب رضوان الله الأكبر، وابتعد عنه غضب الله، وأغلق عنه باب من أبواب النّار». وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «رجب شهرُ اللهِ الأصبّ، يصبُّ اللهُ فيه الرّحمةَ على عبادِهِ»؛ وبذلك، يعيشُ المسلمون آفاق الرّحمة فيه، لتنعكس على واقعهم الاجتماعي والسياسي والأمني، ولتكونَ أيّامُهُ فرصةً للعودة إلى الله في مواقع لطفه وسعة رحمته، والتخفُّفِ من كلِّ حقدٍ وبغضاء وعصبيّة، قد تكون نارُهُا اتّقدَت فيما سبقه من الشّهور والأيّام.

فهذا الشَّهر هو واحدٌ من الأشهر الأربعة الحرم التي خصَّها الله بالذّكر في القرآن الكريم، وميَّزها عن بقيّة أشهر السّنة، عندما قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) (التوبة/ 36). ومن هنا، وصف هذا الشّهر في الأحاديث بالشّهر الأصمّ، وقد سمّي بذلك، لأنّه لا ينادَى فيه إلى قتال، ولا تسمَع فيه قرقعة السّلاح، إذ لا يجوز في هذا الشّهر ابتداء الحروب أو الدّخول فيها، إلّا في حالة الدّفاع عن النفس وردّ الاعتداء.

لقد أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الشَّهر كما كلّ الأشهر الحرم، أن تكون أشهر سلام ووئام على مستوى الأفراد والجماعات، فيها تتوقَّف الحروب، وتتجمَّد النّزاعات، وتبرد الخلافات، ما يسمح للمتقاتلين والمتصارعين والمختلفين، بالعودة لتغليب لغة العقل والحوار على لغة العنف والصِّراع، والبحث عن حلول تؤدّي إلى انتهائها أو التّخفيف من وقعها. وفي تشريع الأشهر الحرم إشارةٌ واضحةٌ إلى أنَّ المبدأ في الإسلام هو السِّلم، وأنَّ الحرب ليست سوى استثناء.

تبقى قيمة أخرى اختصّ بها الإنسان في هذا الشّهر، وهي المناسبات العديدة التي حصلت فيه، والتي تذكّر بأولئك الذين شكّلوا نماذج وقدوة، وبحوادث لها أثر في شخصيّة الإنسان المسلم.. ففي أوّله، كانت ولادة الإمام الباقر (عليه السلام)، وفي الثّالث منه، وفاة الإمام الهادي (عليه السام)، وفي الثّالث عشر من هذا الشّهر، حصلت الولادة المباركة لأمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)، وفي الخامس عشر، ولادة السيِّدة زينب (عليها السلام)، وفي الخامس والعشرين، كانت وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام).. وفي هذا الشّهر، نعمت البشريّة بنعمة مبعث النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي السّابع والعشرين من هذا الشّهر، أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه عرج إلى السّماء، حيث أراه الله سبحانه من آياته الكبرى.

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا جاء شهر رجب، جمع المسلمين من حوله، وقام فيهم خطيباً قائلاً: «أيّها المسلمون، قد أظلّكم شهر عظيم مبارك، وهو الشَّهر الأصبّ، يصبّ فيه الرّحمة على من عبده، إلَّا عبداً مشركاً، أو مظهر بدعة في الإسلام». لكنَّ هذه الرّحمة التي أشار إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليست بالمجّان، فهي لا تبلَغ إلّا بالعمل، فهي تعطى للصّائمين فيه والقائمين والدّاعين والذّاكرين الله والمستغفرين. ولذلك، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فاستكثروا فيه منْ قول أسْتَغْفِر اللهَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ».

