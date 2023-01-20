المنهج الأخلاقي في التعامل مع الآخر

إيمانيات

تكلّم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وثبّت قاعدة ومنهجاً أخلاقياً للتعامل مع الآخر. مفهومه الحبّ المتبادل والقلب المتواصل.. لتتواصل روابط المجتمع ومشاعر الإنسان، فيسلك السلوك الذي يجلب له حبّ الآخرين ومودتهم، ولا شيء أكبر أثراً في العلاقات الإنسانية والتواصل الاجتماعي من علاقة الحبّ والمودة، وذلك ما اعتمده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بناء المجتمع الإسلامي. جاء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم».

وروى الإمام محمّد الباقر(عليه السلام) عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إنّ أعرابياً، من بني تميم أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له: أوصني، فكان ممّا أوصاه: تحبّب إلى الناس يحبّوك»، وروى الإمام الصادق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «التودّدُ إلى الناس نصفُ العقل».

وهكذا نجد الدعوة إلى نشر المحبة والتواصل بالحبّ بين أفراد المجتمع البشري، وحينما يسود الحبّ ويتعامل الناس بالمحبة تترسخ أبنية المجتمع وعلاقات الناس بعضهم ببعض. وفي دراسات علم الأخلاق الإسلامي يرجّح علماء الأخلاق: «الحبّ على العدل». ذلك لأنّ الإنسان إذا أحب أعطى وعفا وتسامح وتنازل عن حقّه، وتعامل بود وتقارب مع الآخرين. في حين يتعامل العدل بالموازين والقوانين الصارمة، ولأهمية الحبّ في بناء الحياة بنى القرآن الأسرة على أساس الود والمحبة، قال الله تعالى: ?وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ? (الرُّوم/ 21).

ومن عظيم ما تشعّ به عقيدة التوحيد والإيمان بالله، هو أنّ الله سبحانه وصف نفسه بالودود، فكان ذلك من أسمائه الحُسنى. قال سبحانه: ?وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ? (هود/ 90). وقال تعالى: ?إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ? (البروج/ 13-14). وفي آية أخرى نقرأ أنّ الله سبحانه يحبّ مَن يتبع الهدى ويعمل الخير: ?قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ? (آل عمران/ 31). إنّ القرآن يُفهِّمنا أنّ العلاقة بين الله سبحانه والإنسان المهتدي هي علاقة حبّ ومودة وواجب على الإنسان أن يحبّ ما أحب الله. روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «أوثق عُرى الإيمان: الحبّ في الله، والبُغض في الله»، وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية أنفة الذكر قوله: «وهل الدِّين إلّا الحبّ»، يعني الحبّ في الله، والحبّ لكلّ خير في هذا الوجود.

