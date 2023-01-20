حق التعليم

إيمانيات

جعل الله سبحانه وتعالى العلم أعلى شرف وأجلّ منزلة، حيث قال سبحانه في أوّل سورة أنزلها على نبيّه محمّد (ص): (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق/ 1-5). وهذا يدل على أهمية التعليم ودوره في التقدم والازدهار.

أصبح التعليم الركيزة الأساسية لتقدم الدول، فكل الدول تقدمت من بوابة التعليم. إنّ الحق في التعليم هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً أساسياً، يُعدّ الأداة الرئيسة التي يمكن بها للفئات المحرومة (سواء أكانوا كباراً أو صغاراً)، المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم. ومن هنا تبرز أهمية التعليم باعتباره أحد محددات إنتاجية أي دولة، لأنه يحدد إنتاجية الفرد فيها عن طريق الخبرات والقدرات والمهارات التي يتمتع بها الفرد. فالتعليم عملية تشكيل للشخصية الإنسانية لأفراد المجتمع واكتسابهم الصفات الاجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين صالحين في حدود الإطار الأيديولوجي للمجتمع.

إنّ التمتع بالحق في التعليم يظل، بالنسبة للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، هدفاً بعيد المنال، بالإضافة إلى ذلك، أصبح هذا الهدف، في حالات عديدة، بعيداً بشكل متزايد.

أننا بحاجة إلى تطوير مفاهيم العملية التعليمية وعناصرها. فمن الضروري أن ننتقل من التعليم إلى التعلم، ومن الحفظ والتلقين إلى الخبرات والقدرات. ويجب أن يكون دور المعلم هو إطلاق قدرات الفريق الذي يقوده في المدرسة أو الجامعة، ويجب تطوير مناهج التعليم والعملية التعليمية، بحيث تحقق التوازن بين أهداف التربية الروحية والنفسية والاجتماعية والصحية.

من هنا يجب أن لا نكتفي بالتعليم النظري، بل يجب تشجيع الطلاب على الأنشطة الحرة وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم وصقلها، مع إتباع أسلوب النقاش والحوار في جميع مراحل التعليم. ويجب الاهتمام بالأنشطة الرياضية، باعتبارها من أهم المقومات وأبرز الركائز في دعم قدرات الإنسان البدنية والنفسية والعقلية. ويكمل هذا توفير مشروع التغذية المدرسية لطلاب المدارس ودعمه، إذ أن سوء التغذية يؤثر سلباً على استيعاب الطلاب. وهذا ما يجب أن توفره الحكومات وتدعمه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، مع ضمان حق التعليم والإيمان بفرص التكافؤ التعليمية لكافة أفراد المجتمع. حيث يتطلب تحقيق التعليم للجميع التزاماً عالمياً حقاً. ويجب أن تعمل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات ‏التنمية ووسائل الإعلام معاً من أجل مساعدة الجميع، في جميع البلدان في العالم، لتحقيق حقهم غير ‏القابل للتصرف في التعليم الجيد‎، مع تلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الشباب والكبار من خلال الحصول على التعليم بشكل ‏متساو، وتنفيذ برامج المهارات الحياتية، وتحسين مستويات محو أمية الكبار، وتوفير تكافؤ الفرص للحصول على التعليم الأساسي والتعليم المستمر للجميع مع تحسين جميع جوانب نوعية التعليم وضمان تفوق نوعيته.‏

أخيراً، بالتعلم الجيد والثقافة يتم تحقيق مجموعة من القيم والمبادىء السامية كالعدالة والمساواة والتسامح وتربية مجموعة من الملكات كالفكر النقدي الواعي. وأيضاً إكتساب مهارات واسعة، إلى جانب التمتع بقيم أخلاقية عالية تنمي نزعة احترام الفرد والمجموعة والتعايش مع الآخر المختلف.

