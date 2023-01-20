كريستال بالاس أوقف انتصارات مان يونايتد

دوليه

فرمل كريستال بالاس ضيفه مان يونايتد وحرمه من انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 1-1 اول من امس في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي.

وكان مان يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه العاشر تواليا في مختلف المسابقات والسادس تواليا في الدوري والثالث عشر هذا الموسم عندما تقدم بهدف لقائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديش (43)، لكن المهاجم الفرنسي مايكل اوليس أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع (90+1). واكتفى الشياطين الحمر بانتزاع المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد، وبفارق الأهداف أمام الجار اللدود مانشستر سيتي.

وكان مان يونايتد يمني النفس بتحقيق الفوز لتشديد الخناق على أرسنال المتصدر وخصمه في المرحلة الحادية والعشرين بعد غد من خلال تقليص الفارق بينهما إلى ست نقاط، لكنه تلقى هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع حرمه من فوز في المتناول.

وفضلا عن التعادل المخيب، مني مان يونايتد ضربة موجعة عندما تلقى لاعب وسطه الدولي البرازيلي كازيميرو، أفضل لاعب في المباراة، بطاقة صفراء هي الرابعة له هذا الموسم وستحرمه من خوض القمة ضد أرسنال. في المقابل، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز 12. وكان مان يونايتد الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وضغط منذ البداية بحثا عن التسجيل، وكاد لوك شاو يفعلها بتسديدة «على الطاير» من دخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر البعيد لمرمى الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا (16). وسدد فرنانديش من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر (34)، وأخرى للبرازيلي أنتوني بين يدي الحارس غوايتا (36). وأنقذ الحارس الإسباني دافيد دي خيا مرماه من هدف محقق بابعاده كرة قوية للفرنسي أودسون إدوار من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتحولت الى ركنية لم تثمر (40). ونجح مان يونايتد في ترجمة أفضليته إلى هدف عندما مرر ماركوس راشفورد كرة داخل المنطقة إلى الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن المتوغل فهيأ على طبق من ذهب إلى فرنانديش غير المراقب فسددها قوية بيمناه على يسار الحارس غوايتا (44). واندفع كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة وتابع دي خيا تألقه بإبعاده رأسية للمدافع مارك غيهي اثر ركلة ركنية (75)، ثم تصدى لكرة حرة مباشرة لإيبيريتشي إيزه (82).

ونجح كريستال بالاس في إدراك التعادل عبر أوليس بتسديدة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك. واهدر كازيميرو فرصة تسجيل هدف الفوز اثر ركلة ركنية تابعها برعونة بفخذه والمرمى مشرع امامه قبل أن تتهيأ أمام البديل الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي سددها قوية من خارج المنطقة بين يدي غوايتا (90+2).

