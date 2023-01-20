أتلتيكو الى ربع نهائي الكأس

دوليه

حجز أتلتيكو مدريد مقعده في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه أول من أمس على مضيفه ليفانتي 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 بالبطولة. وبعد شوط أول سلبي للفريقين، تمكن ألفارو موراتا من زيارة شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (سبوتات دي فالنسيا). وفي الوقت بدلا من الضائع بالشوط الثاني، سجل ماركوس لورينتي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة (90+1). وبهذه النتيجة، تأهل اتلتيكو إلى ربع النهائي على حساب ليفانتي، الذي غادر من الباب الخلفي للبطولة. وفي مباراة أخرى صعد فالنسيا إلى ربع النهائي عقب فوزه الكبير 4-0 على مضيفه سبورتنغ خيخون. وافتتح النجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمصلحة فالنسيا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهولندي جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة 21. وعاد كافاني لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لفالنسيا في الدقيقة 39، فيما تكفل البرازيلي سامويل لينو بإحراز الهدف الرابع للفريق الأندلسي في الدقيقة 64. كما فاز أوساسونا على بيتيس 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2، فيما تغلب أتلتيك بلباو على إسبانيول 1-0.