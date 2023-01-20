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دوليه

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ليدز اكتسح كارديف


اكتسح ليدز يونايتد ضيفه كارديف سيتي 5-2 أول من امس ليتأهل إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي. وكان الفريقان قد تعادلا الأسبوع الماضي في المباراة التي أقيمت بملعب كارديف بنتيجة 2-2، ليتم إعادة المباراة في ملعب ليدز وفقا للوائح البطولة، وينجح الأخير في الفوز والتأهل للدور المقبل. وتقدم ليدز منذ الدقيقة الأولى عن طريق ولفريد غنونتو، قبل أن يضيف رودريغو مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 36 أضاف غنونتو الهدف الثالث، قبل أن يسجل باتريك بامفورد الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 71 و76. وبالدقيقة 85 سجل كالوم روبينسون هدف كارديف الأول، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.


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