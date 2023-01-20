سيتي الأعلى إيراداً

دوليه

تصدر مانشستر سيتي قائمة ديلويت المالية للعام الثاني على التوالي باعتباره صاحب الإيرادات الأعلى في عالم كرة القدم في موسم 2021-2022، حيث عادت الجماهير إلى الملاعب بعد تخفيف قيود كوفيد 19.

وبلغ إجمالي إيرادات سيتي 731 مليون يورو (790.65 مليون دولار)، ويليه ريال مدريد (714 مليون يورو) وليفربول (702 مليون يورو). وحقق مان يونايتد إيرادات 689 مليون يورو، مقابل 654 مليون يورو لباريس سان جرمان. وكانت أندية تشلسي وتوتنهام وآرسنال ووست هام يونايتد وليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد في القائمة حيث شكلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 11 من بين أول 20 نادياً. وقال الشريك الرئيسي في مجموعة ديلويت سبورتس تيم بريدج: «الدوري الإنكليزي الممتاز هو الوحيد من البطولات الأوروبية الخمس الكبرى الذي شهد زيادة في قيمة حقوقه الإعلامية خلال عملية بيع الحقوق الأخيرة». وأضاف: «البريمييرليغ يواصل جذب الملايين من المتابعين حول العالم، وتتمتع أنديته بإيرادات أكبر مقارنة بالمنافسين الآخرين». وبلغت عائدات سيتي التجارية رقماً قياسياً بين أندية الدوري الإنكليزي وهو 373 مليون يورو في موسم 2021-2022، بزيادة قدرها 65 مليون يورو عن الموسم السابق. وكان ليفربول هو الأكثر تقدماً في نسخة هذا العام، حيث صعد أربعة مراكز من السابع إلى الثالث وهو الأفضل على الإطلاق. وتفوق النادي القادم من منطقة ميرسيسايد على مان يونايتد في التصنيف للمرة الأولى، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2022، وهو ما ساعده على تحقيق إيرادات إضافية جراء البث. كما كان ليفربول واحداً من خمسة أندية فقط وصلت إيراداتها من يوم المباراة أكثر من 100 مليون يورو، وهي المرة الأولى للنادي مع عودة الجماهير إلى الملاعب.

وفي إسبانيا، لم تعد عائدات برشلونة وريال مدريد إلى مستويات ما قبل الوباء، حيث انخفضت إيراداتهما بقيمة 203 ملايين يورو و43 مليون يورو على الترتيب من موسم 2018-2019.

