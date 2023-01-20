ديباي إلى أتلتيكو

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توصّل برشلونة متصدر الدوري الإسباني ومواطنه أتلتيكو مدريد إلى «اتفاق مبدئي» على انتقال مهاجم الأول الدولي الهولندي ممفيس ديباي إلى صفوف الثاني حسب ما أفاد مصدر في النادي الكاتالوني اول من امس. وقال المصدر «توصلنا الى اتفاق مبدئي لانتقال ممفيس ديباي الى اتلتيكو. نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية».وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن قيمة الصفقة تصل إلى ثلاثة ملايين يورو، مشيرة الى أن الدولي الهولندي سينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2025، أي لمدة عامين ونصف العام.

واكد المصدر لوكالة فرانس برس ان مهاجم اولمبيك ليون الفرنسي ومان يونايتد الإنكليزي السابق غاب عن التدريبات الجماعية اول من امس في مركز تدريبات نادي برشلونة، موضحا أن «اللاعب حصل على تصريح بالتغيب». وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس في مؤتمر صحافي قبل الحصة التدريبية الأخيرة الإعدادية لمواجهة مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية «في الوقت الحالي، ليس لدي أي أخبار بخصوص ممفيس. لا يزال لاعباً في برشلونة. إنه دائماً ما يجلب شيئاً، إنه شخص غير عادي. ليس لدي أي أخبار على الإطلاق، سنرى ما سيحدث».وأضاف «لكن من حيث المبدأ، أنا أعول على الجميع». وتابع: «سنناقش معه لنرى الأمر. إنه قراره. أن يغادر أو لا يغادر، أفهم أنه ليس من السهل عليه، فهو لا يلعب. لكنني سأتحدث معه».

