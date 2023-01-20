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دوليه

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مرتضى يطالب فريقه ببدء صفحة جديدة


قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمدة 10 دقائق وطلبت من الجميع إغلاق صفحة الخسارة من بيراميدز بالكأس وبدء صفحة جديدة بالدوري بداية من لقاء القمة مع الأهلي غدا السبت.
وأضاف «تحدث معهم عن ضرورة مصالحة الجمهور، ويجب أن تعلموا أن الجمهور يأتي ويسافر من أجل دعمكم واللقاء المقبل لا بديل فيه عن الفوز». وتحدث مرتضى عن قضية محمود كهربا لاعب الأهلي حيث قال: «الزمالك أرسل مذكرة خاصة بمحمود كهربا للاتحاد الدولي «فيفا» واللاعب شارك أمام سموحة بالكأس رغم معاقبته بالإيقاف وغرامة مالية لم تسدد». وواصل «الأهلي يخوض مبارياته على ستاد القاهرة لذلك السحر يتم افتعاله بكل سهولة أطالبهم بلعب كرة القدم والتوقف عن أفعال السحر ونصحت اللاعبين بقراءة القرآن». وأكمل «فيريرا رحب بتواجد حسين ياسر المحمدي ضمن الجهاز المعاون عقب رحيل أحمد عبد المقصود كما أن المحمدي يجيد الحديث باللغة البرتغالية».
وأتم «أمير مرتضى المشرف العام على الفريق يتفاوض حاليا على صفقتين أو 3 وتم الاتفاق بالفعل مع اللاعبين يتبقى أنديتهم فقط».


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