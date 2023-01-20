أحمد فتوح يرد على الاتهامات

دوليه

وجه أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك رسالة رد فيها على الاتهامات والانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. ونشر أحمد فتوح عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور «إنستغرام»: «حسبي الله في من قال فينا، ونسب لنا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلنا من خير، وكفى بالله شهيدا». وكان فتوح قد انقطع عن تدريبات الزمالك بسبب اتهام مرتضى منصور رئيس النادي له بتعاطي مخدر الحشيش مع زميله عبد الله جمعة. وتعرض فتوح للسخرية من جماهير الأهلي في لقاء الأحمر مع سموحة أمس بنصف نهائي كأس مصر.

يذكر أن رئيس الزمالك قد أعلن عن جهوزية أحمد فتوح للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، والتراجع عن قرار إيقاف المستحقات، وتم توضيح كافة الأمور بين الطرفين، وتقدم اللاعب بالاعتذار. ويلتقى الزمالك مع منافسة الأهلي، في قمة منتظرة غدا ضمن منافسات الجولة الـ14 في الدوري. ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري العام برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 31 نقطة.

