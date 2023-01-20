«فيفا» و«كاف» زارا الأهلي

دوليه

حرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف» على زيارة مقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة تمهيدا لمشاركة الأحمر في دوري السوبر الأفريقي سوبر ليغ الذي يرتب لانطلاقه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيارة الوفد ذاته لستاد القاهرة الدولي، الملعب الرسمي المعتمد للنادي خلال البطولة المرتقبة.

وكان في استقبال الوفد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وحنان الزيني مدير التراخيص واللوائح بالنادي.

وضم الوفد كلا من لوكا بيتزاري، وكلاوديو زانكا، وماتيو دين، ودوتشو تيتشاتي، ومحمد سيدات مدير التراخيص واللوائح بالاتحاد الإفريقي، ومحمد الطوبجي مدير إدارة ترخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد إيهاب مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد. واستفسر خالد مرتجي عن كافة الأمور التنظيمية التي تخص البطولة، قام الوفد بجولة داخل النادي، تفقد خلالها ملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين و«الجيم» وأجهزة الاستشفاء والعيادة الطبية، حيث أبدى الوفد إعجابا كبيرا بالبنية التحتية للنادي الأهلي والتجهيزات الرياضية.

وأكد الوفد أن هناك اهتماما بمشاركة النادي الأهلي في البطولة، نظرا لشعبيته الكبيرة وتاريخه المشرف على الصعيدين القاري والعالمي، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لضمان نجاح البطولة التي ترشح للمشاركة بها العديد من أكبر الأندية في القارة.

وفي ختام الزيارة حرص أعضاء الوفد على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حفاوة الاستقبال، مع التأكيد على الاهتمام الكبير بدوره فيما حققته الكرة الأفريقية من نجاحات عديدة، وظهوره المميز في بطولات كأس العالم للأندية.

