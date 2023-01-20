رود ودَّع «أستراليا المفتوحة»

دوليه

ودّع النرويجي كاسبر رود المصنّف ثاني من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى للتنس، أمس، بخسارته امام الاميركي جنسون بروكسبي، وذلك بعد يوم واحد على خروج الاسباني رافايل نادال المصنف أول وحامل اللقب. وسقط رود الذي طلب وقتا مستقطعا طبيا بعد المجموعة الثانية، امام منافسه الـ 39 بنتيجة 6-3، 7-5، 6-7 (4-7) و6-2. وبخروجه، يكون اعلى مصنّفين في البطولة قد خرجا من الاسبوع الاول عقب خسارة نادال المفاجئة أول من أمس امام الاميركي الآخر ماكنزي ماكدونالد. وأعطى ذلك جرعة امل اضافية للصربي نوفاك ديوكوفيتش في سعيه للظفر بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، كما انهت بذلك آمال رود في انتزاع المركز الاول بالتصنيف العالمي من الاسباني كارلوس ألكاراس الغائب عن البطولة بداعي الاصابة، في وقت قريب. وقال بروكسبي بعد فوزه «انا فخور جدا بتصميمي الذهني بعدما لم تذهب معركة المجموعة الثالثة لمصلحتي، ومن ثمّ ان أقلب الامور». وأضاف «اعتقد انني لعبت بشكل قوي ولم ارغب في خسارة تركيزي هناك». وتبقى فرصة الظفر بالمركز الاول في التصنيف العالمي قائمة بالنسبة للاعبَين في البطولة هما ديوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث. وسيواجه بروكسبي في الدور المقبل مواطنه تومي بول بعدما تغلب الاخير على الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش بعد خمس مجموعات. وكان من المقرر بحسب جدولة البطولة ان يواجه رود نظيره ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي في حال وصولهما.

