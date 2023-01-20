نادال يغيب 8 أسابيع

دوليه

سيتغيب الإسباني رافايل نادال لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بسبب إصابة عضلية في الورك، وفق ما أعلن أمس في تغريدة على تويتر. وقد تؤدي فترة غيابه إلى تهديد مشاركته في دورتي أنديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في مارس المقبل، ما يؤثر سلبا على نقاطه في التصنيف العالمي. ونشر ابن الـ36 عاما تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن صور الأشعة أظهرت تمزقا متوسطا من الدرجة الثانية مع «وقت التعافي الطبيعي من ستة إلى ثمانية أسابيع». وقد تؤدي فترة غيابه إلى تهديد مشاركته في دورتي أنديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في مارس المقبل، ما يؤثر سلبا على نقاطه في التصنيف العالمي.

وسيصب نادال تركيزه على العودة في منتصف أبريل للمشاركة في البطولات التي تقام على الملاعب الرملية، قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في مايو حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر. ويذكرأن حامل اللقب خرج من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة أول من امس بعد خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد المصنّف 65، وهي أسوأ نتيجة له في بطولة كبرى خلال سبعة اعوام.

