الكويت وكاظمة في ختام «تمهيدي السلة»

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يختتم اليوم الدور التمهيدي في دوري كرة السلة بلقاء الكويت المتصدر مع كاظمة الثالث في 06:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة ويأتي بعده القادسية بالرصيد ذاته لكن بمبارة أكثر، ثم كاظمة 17 نقطة، والقرين 16 نقطة ثم الجهراء والصليبخات والعربي بـ 15 نقطة لكل منهم، والنصر 14 نقطة، والشباب 13 نقطة، ثم اليرموك 12 نقطة وأخيرا التضامن 10 نقاط. وضمنت أندية الكويت والقادسية وكاظمة والقرين والجهراء والصليبخات تأهلها إلى الدور الثاني بحلولها في المراكز الستة الأولى.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مواجهات في نصف النهائي. ويقدم الكويت عروضا قوية بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز الذي يسعى اليوم إلى انهاء الدور التمهيدي دون اية هزيمة إذ فاز الأبيض في جميع مبارياته لغاية الأن. ويعتمد الكويت على عدد من اللاعبين المميزين مثل الكسندر الغيص، تركي حمود، حمد ومحمد عدنان، عزيز رمضان وعنبر جوهر والاميركيين لالان وماركوس. في المقابل تلقى البرتقالي خسارته الأول في البطولة أمام القادسية في الجولة الماضية وهو يسعى اليوم إلى تأكيد قدرته على منافسة الكويت في البطولة. ويقود كاظمة المدرب الصربي ايفان يريمتش وهو يعتمد على لاعبيه عبدالعزيز الحميدي، أحمد البلوشي، يوسف بورحمه والأميركيين مورفي، ووليامس.

