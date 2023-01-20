استقالة سنودي من رئاسة «الحكام».. وبوسلر يخلفه

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أعلن اتحاد الكرة تكليف السويسري مايك بوسلر رئاسة لجنة الحكام مؤقتاً، لحين التعاقد مع رئيس جديد خلفا للايرلندي الشمالي آلن سنودي الذي تقدم باستقالته رسميا في تاريخ 15 يناير الحالي.

وأكد الاتحاد دعم ومساندة مجلس الإدارة لخبير التحكيم بوسلر في القيام بالمهمة التي أوكلت إليه بعد ان شغل منصب مدير إدارة تطوير الحكم في اتحاد كرة القدم.

وشدد الاتحاد على ان ملف الحكام يحظى باهتمام خاص ويعد على رأس الأولويات، وان مجلس الادارة سيبذل كل ما في وسعه لدعم كل الجهود والخطط في سبيل النهوض بالمستوى العام للتحكيم، وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لإنجاح عمل لجنة الحكام.

ويتوجه الاتحاد بجزيل الشكر لآلن سنودي على المجهودات الكبيرة التي بذلها في فترة زمنية قصيرة للارتقاء بمنظومة التحكيم.

