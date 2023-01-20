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الجهراء أسقط «طائرة كاظمة»

زيد خلف
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الجمعة 20 يناير 2023

فاجأ الجهراء نظيره كاظمة وهزمه 3-2 (25-23، 21-25، 23-25، 25-23، 20-18) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، فيما تغلب الكويت دون صعوبة على الساحل 3-0.
ورغم الهزيمة ارتفع رصيد كاظمة إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب لكن بفارق مباراتين عن العربي والقادسية اللذين يأتيان بعده برصيد 15 نقطة لكل منهما، ثم الكويت بـ 14 نقطة، فيما رفع الجهراء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.
وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.


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