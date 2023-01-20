السباق العشرون لنادي الهجن غداً

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تقام غدا السبت الاجتماع العشرون لسباقات الهجن لهذا الموسم في النادي الكويتي حيث تتنافس ذلول اللقايا ابكار علي كاس النادي العشرون لهذا الموسم كما تتنافس ذلول اللقايا قعدان وحقايق ابكار وحقايق قعدان علي بقية الاشواط التي ينتظر ان تشهد تنافسا مثيرا بين الهجن المشاركة.

وكانت الجمعية العمومية للنادي انتخبت كلا من ربيح فراج العجمي وحسين مانع الدواس وماجد شبيب المطيري ونادر زباران العجمي ومشعان محمد العتيبي وَعبد الله مانع المطيري ومسفر مبخوت العجمي وراشد حمود السهلي وهادي حمد العجمي ونشمي نومان الفضلي وموسي جحيل الرشيدي أعضاء لمجلس ادارة النادي الكويتي للهجن للاربع سنوات المقبلة.

وثمن ربيح فراج دعم القيادة السياسية والرياضية غير المحدود لتطوير وازدهار رياضة الآباء والاجداد واضاف ان المجلس الجديد سوف يسعي الي لم الشمل لاسرة الهجن والتعاون مع الاتحادات العربية والخليجية للنهوض برياضة التراث وشكر أعضاء الجمعية العمومية علي حضورهم ومشاركتهم في انتخابات المجلس الجديد.

كما تلقي النادي برقيات تهنئة من رؤساء الاتحادات العربية واعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني سالم بو لغد عن سعادته وسعادة اسرة الاتحاد العربي بانتخابات المجلس الجديد وتمني للكويت ولقيادتها ولرياضة التراث التقدم والازدهار.

