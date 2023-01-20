بطولة «الداوثلون» بمدينة المحركات

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تقام اليوم على مضمار مدينة الكويت لرياضة المحركات،

بطولة «الداوثلون» بنسختها الثالثة، تحت إشراف وتنظيم النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، لفئات الرجال والسيدات والعسكريين والخليجيين المسافة 5 كم جري ثم 20 كم دراجة هوائية واخيرا 2. كم جري،

أما ذوي الإعاقة سيكون السباق 2.5 كم جري ثم 7.5 كم دراجة هوائية ثم 2.5 كم جري.

وفي فئة الأطفال من 6-7 سنوات اولاد وبنات 300م جري ثم 600م دراجة هوائية و300م جري. ومن 8-9 500م جري ثم 1 كم دارجة و500م جري.

وكان النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، قد دعا المصورين المحترفين والهواة لحضور فعاليات البطولة وأخذ اللقطات الجميلة للمشاركين.

كما قام رئيس الاتحاد راشد الكندري بلقاء الفريق خالد المكراد مدير عام قوة الإطفاء العام، حيث بحث معه التعاون بين النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون وقوة الاطفاء، ودمج فئة العسكريين في قطاع الإطفاء في سباقات النادي الداخلية والخارجية. سبقها اجتماع الكندري مع اتحاد الشرطة الرياضي والاتحاد العسكري الرياضي التابع لوزارة الدفاع لذات الأمر.

بدوره، أكد راشد الكندري، جهوزية جميع اللجان لإقامة بطولة الداوثلون بنسختها الثالثة، وحرص الاتحاد ومنتسبيه على ان تظهر البطولة بالصورة التي تستحق خاصة بمشاركة كبير من اللاعبين سواء الرجال والسيدات والأطفال والعسكريين أشقائنا الخليجيين. وأضاف: «نواصل إقامة مثل هذه البطولات، لإفساح المجال أمام الرياضيين، للمنافسة على المراكز الأولى، كذلك اكتشاف المواهب في سن مبكر، وتأسيسها بالصورة المناسبة لتمثيل الكويت بالاستحقاقات الخارجية».

