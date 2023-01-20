العراق.. «جابوا الكاس»

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أنهى العراق بطولة «خليجي 25» كما يجب وتوج بلقب غائب عن خزائنه منذ 35 عاماً بتغلبه على عمان 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد البصرة الدولي. سجل للعراق ابراهيم بايش (24) وأمجد عطوان (115 من ركلة جزاء)، ومناف يونس (120+2)، في حين سجل لعمان صلاح اليحيائي (90 من ركلة جزاء)، وعمر المالكي (119).

وهي الكأس الرابعة لمنتخب «أسود الرافدين» المتوج بلقب «خليجي 5» في بغداد عام 1979، و«خليجي 7» في مسقط عام 1984، و«خليجي 9» في الرياض عام 1988.

وواصل العراق تفوقه على نظيره العماني محققاً انتصاره السادس مقابل فوزين لعُمان، وثلاثة تعادلات، آخرها التعادل السلبي في مباراة الافتتاح ضمن دور المجموعات.

وشهد محيط الملعب حضورا جماهيريا هائلا يفوق استيعاب المدرجات بعشرات المرات، الأمر الذي أدى إلى تدافع الجماهير وأسفر ذلك عن حالة وفاة وإصابة العشرات. وبعد تهديد الأمن بتأجيل المباراة في حال استمرار التدافع استجابت الجماهير وأخلت منطقة محيط الملعب قبل انطلاق المباراة بـ 3 ساعات.

ودخل الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق المباراة بتشكيلة ضمت الحارس جلال حسن، ورباعي خط الدفاع: علي فايز، مصطفى ناظم، ألاي فاضل، ضرغام إسماعيل، وفي خط الوسط شيركو كريم، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، حسين علي، أمير العماري، وفي المقدمة المهاجم أيمن حسين. في المقابل بدأ الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المباراة بالحارس إبراهيم المخيني، مع أحمد الكعبي، فهمي دوريين، أحمد الخميسي، محمد المسلمي في خط الدفاع، وجميل اليحمدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري في خط الوسط، وصلاح اليحيائي، المنذر العلوي، عصام الصبحي في خط الوسط.

وبدا واضحاً أن مدرب العراق طلب من لاعبيه الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة، وبالفعل نجح إبراهيم من افتتاح التسجيل عبر تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 24 ذهبت على يمين الحارس العماني إبراهيم المخيني.

ورغم الحماس الذي غلب على أداء الفريقين في الشوط الأول، إلا أن أيا من الحارسين لم يتعرض لهجمات خطرة، وقام مدافعو الفريقين بأدوارهما على أكمل وجه، حتى نهاية الشوط الأول.

وواصل المنتخب العراقي أفضليته في الشوط الثاني الذي خلا هو الآخر من الهجمات، باستثناء مرات قليلة وصل فيها المستضيف إلى مرمى الحارس المخيني.

فسدد حسين علي كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 59. ونفذ أمجد عطوان ركلة ركنية حولها مصطفى ناظم برأسه فمرت دون متابعة إلى خارج المرمى.

وحصل المنتخب العماني على فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في الدقيقة 81 عندما احتسب الحكم الروماني كوفاكس ستيفان ركلة جزاء بعد توغل صلاح اليحيائي وسط الدفاع العراقي وتعرضه للعرقلة من ضرغام إسماعيل، لكن الحارس العراقي جلال حسن أبقى الكأس عراقية بتصديه للركلة التي نفذها جميل اليحمدي ضعيفة وفي المتناول. وحصلت عمان على ركلة جزاء ثانية في الوقت بدل الضائع بعد أن دهس المدافع آلاي فاضل على قدم زاهر الأغبري فترجمها اليحيائي بنجاح مسجلاً هدف التعادل في الوقت القاتل، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبعد شوط أول خال من أي خطورة، حصل المنتخب العراقي على ركلة جزاء في الشوط الإضافي الثاني عندما تعرض البديل حسن عبدالكريم للإعاقة، فترجم الركلة أمجد عطوان بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للعراق (116). لكن المنتخب العماني رفض الاستسلام مجدداً وسجل هدف التعادل عبر رأسية البديل عمر المالكي الذي تابع عرضية من جميل اليحمدي وحولها إلى الشباك (119).

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه إلى ركلات الترجيح تطاول البديل مناف يونس إلى كرة لعبها أمجد عطوان وحولها برأسه إلى الزاوية اليسرى مسجلاً الهدف الثالث ومانحاً العراق انتصارا ثمينا ولقبا مستحقا.

