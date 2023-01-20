«الدفاع المدني» يوجه الجماهير

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أصدرت مديرية الدفاع المدني توجيها للجماهير الرياضية في عموم العراق قبيل انطلاق المباراة النهائية للبطولة على ستاد البصرة الدولي.وقال مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن» نجاح البطولة يحتسب لجميع العراقيين في سبيل العودة من جديد لاحتضان البطولات، لذا نوجه رسالة إلى كافة الجماهير الرياضية المتواجدة في محافظة البصرة بعدم استخدام الألعاب النارية ذات الأحجام الكبيرة التي تؤدي الى إصابات خطيرة وحوادث حريق، وأن تقتصر فعاليات الاحتفال على اللجنة المشرفة والمنظمة لبطولة خليجي 25». وأضاف عبد الرحمن: «نوجه النداء إلى جميع محافظات العراق بممارسة الاحتفال الحضاري وعدم اللجوء الى استخدام الألعاب النارية والاطلاقات الحية لكي تكتمل فرحة البطولة التي لاقت صدى كبيراً على الصعيد الخليجي والعربي وحتى العالمي». وأوضح عبدالرحمن أن مديرية الدفاع المدني فتحت مقراً جوالاً في البصرة منذ انطلاق البطولة وباشراف مباشر من قبل المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ويتابع ميدانيا عمل المقر الجوال وفرق الانقاذ المنتشرة وآليات الإطفاء، لافتا الى أن المديرية قامت بارسال فرق ساندة اضافية تحسباً لأي طارئ يحدث في الحفل الختام.

